Об'ємний вибух: Росія вперше застосувала в Україні термобаричну бомбу ОДАБ-1500 (відео)

Авіабомбу випробували в селищі Велика Писарівка Сумської області. Після вибуху в небо піднявся дим заввишки в кілометр. Площа ефективної дії боєприпасу доходить до 500 квадратних метрів.

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Росія вперше застосувала в Україні важку об'ємно-детонуючу авіабомбу ОДАБ-1500. Дісталося селищу Велика Писарівка в Сумській області, пише німецький таблоїд Bild.

Після вибуху бомби ОДАБ-1500 у небі здійнялася хмара диму заввишки в кілометр. Цей термобаричний боєприпас часів СРСР приблизно за 10 метрів до влучання в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і запалює його. Саме так відбувається об'ємний вибух.

Загарбники вже застосовували в Україні ОДАБ, але масою від 170 до 500 кілограмів. Тепер по Сумській області застосували півторатонну бомбу, яка має набагато більшу силу ураження, ніж класичний варіант.

Небезпека керованої бомби ОДАБ-1500

Бомби ОДАБ-1500 як вибухову речовину застосовують окис етилену, або піперилен, пише військовий оглядач Олександр Коваленко.

Площа ефективного впливу — до 300 квадратних метрів із тиском від 90 до 120 атмосфер, а в тротиловому еквіваленті питома потужність близько 1 тонни. У разі застосування ОДАБ-1500 — 500 квадратних метрів.

"Очевидно, що ЗС РФ не тільки розв'язали проблему своєчасного підриву з урахуванням спрацьовування пристрою змінної затримки під час довготривалого планування, а й зі встановленням УМПК на потужнішу ОДАБ-1500", — вказує фахівець.

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ раніше знайшли три авіабомби за 1 день, зокрема й КАБ-1500. Загалом за тиждень на Бєлгородську область впустили щонайменше 12 авіабомб.

Війська РФ 27 березня завдали авіаудару по житловому району Харкова, унаслідок якого осколкові поранення дістала дитина віком менше ніж рік.