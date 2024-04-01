Використовували УМПБ Д-30: з'явилися нові деталі нічного авіаудару ЗС РФ по Харкову (фото)

За даними слідства, у Шевченківському районі міста в багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено авто. Двоє людей дістали поранення.

Related video

У ніч на понеділок, 1 квітня, російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Для цього загарбники скинули з літаків два уніфіковані міжвидові планувальні боєприпаси (УМПБ). Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Ворог знову вдарив по Харкову з авіації. Пошкоджено цивільні об'єкти", — йдеться в повідомленні.

Так, за даними слідства, 31 березня близько 22:15 збройні сили Росії обстріляли Харків.

Унаслідок атаки в Шевченківському районі міста в багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено авто.

Як повідомили в прокуратурі, окупанти вдарили по місту двома УМПБ Д-30. Боєприпаси цього типу випускаються з літака.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти атакували Харків з авіації Окупанти атакували Харків з авіації

Також мер міста Ігор Терехов прокоментував нічний обстріл Харкова.

"Двоє поранених унаслідок учорашнього ворожого удару по Харкову. Постраждав багатоквартирний житловий будинок — вибиті шибки та пошкоджені конструктивні елементи. Повилітали вікна і в школі поруч із місцем "прильоту", — написав він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив, що російські окупанти вдарили по місту авіабомбою.

"31 березня о 22:28 у м. Харкові внаслідок обстрілу КАБ горіли два автобуси, вантажний автомобіль та легковий автомобіль. Частково зруйновано будівлю освітнього закладу, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок", — написав він.

Крім того, в ніч на 1 квітня ЗС РФ завдали ударів по населеному пункту, який розташований недалеко від кордону з країною-агресором. Точного місця розташування в ДСНС не розкривають, найімовірніше, з метою безпеки.

"Одне з влучень припало безпосередньо в будівлю пожежно-рятувального підрозділу. Унаслідок обстрілу третину будівлі пожежного депо було зруйновано. Крім того, пошкоджено вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що являє собою Д-30СН — нова керована бомба РФ. Експерти вважають, що УМПБ Д-30СН — це російська копія американської "розумної" бомби GBU-39/B SDB, яка і була взята російськими "кулібінськими" за основу свого проекту в 2010-х.