"Здетонувала в повітрі": у Саратовській області РФ впали уламки ракети Х-101, — ЗМІ (фото)
За даними російських медіа, один з уламків ракети впав за 400 метрів від житлового будинку в місті Красноармійськ. Місцева влада не коментує інцидент.
На території Саратовської області Російської Федерації було виявлено уламки крилатої ракети X-101. Про це пише російське інтернет-видання Astra.
Як зазначають журналісти, місцеві саратовські Telegram-канали опублікували знімки уламків, заявивши, що це "збитий український безпілотник". Однак, за даними медіа, о 7 ранку 31 березня в полі на території міста Красноармійськ Саратовської області було знайдено частини ракети Х-101.
"Під час пуску бойова частина стратегічної ракети здетонувала в повітрі, а уламки впали на територію Красноармійська", — йдеться в публікації.
За інформацією видання, один з уламків упав за 400 метрів від житлового будинку. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.
Місцева влада Саратовської області ніяк не прокоментувала подію.
Нагадаємо, 28 березня росЗМІ повідомили, що на території Бєлгородської області російський літак скинув ще одну авіабомбу ФАБ-500. За даними журналістів, боєприпас виявлено в районі села Безсонівка.
Згідно з інформацією медіа від 1 квітня, за останні два тижні на території Бєлгородської області було зафіксовано 16 випадків "непланового скидання" авіабомб. ЗМІ зазначили, що низька якість бомб допомагає бєлгородцям уникнути серйозних наслідків.