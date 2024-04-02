Знищення літака А-50 РФ: в Росії оприлюднили імена загиблих членів екіпажу (фото)
Судячи з некрологу, на борту літака А-50, який збили 23 лютого над територією Краснодарського краю, перебували щонайменше 10 членів екіпажу. Найстаршому з них 56 років, наймолодшому — 28.
В РФ 30 березня поховали екіпаж російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, який Сили оборони України "приземлили" над Азовським морем. Про загибель 10 російських льотчиків повідомили в мережі.
Судячи з некрологу, на борту збитого А-50У номер 42 перебували щонайменше 10 членів екіпажу.
Загинули командир літака, оператори, штурман, бортовий інжененр, радіст та інші.
- Боровиков Валерій, майор, командир;
- Чанцев Михайло, майор, помічник командира;
- Провалов Олександр, капітан, штурман;
- Васильєв Сергій, капітан, бортовий інженер;
- Хрульов Дмитрій, прапорщик, старший повітряний радіст;
- Федосов Сергій, майор, начальник розрахунку — старший смени;
- Рулюк Олександр, майор, штурман наведення — оператор;
- Тельманов Валерій, лейтенант, штурман наведення — оператор;
- Белов Олексій, капітан, старший бортовий інженер — оператор;
- Солдаткін Єгор, майор; бортовой инженер — оператор.
"Вечного полета героям! Иваново скорбит!", — йдеться в повідомленні.
До публікації додали фото загиблих окупантів. Найстаршому з них 56 років, наймолодшому — 28.
Знищення літака А-50У над Азовським морем 23 лютого
У п'ятницю 23 лютого стало відомо, що Україна збила другий літак А-50 ПКС РФ. ЗСУ використовували ЗРК С-200, щоб уразити літак. Цей комплекс був розроблений ще в 1960-х роках у СРСР.
Командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив успішну спецоперацію Сил оборони України. Російський літак А-50У вдалося "спіймати" за майже 300 км від лінії фронту.
Увечері того ж дня в ЗМІ повідомили, що росіяни могли попрощатися зі ще одним літаком. У Міноборони РФ не підтвердили це, але Оперативний штаб Краснодарського краю стверджував, що з радарів зникло два літальні об'єкти.