Вибухи в Дніпрі: ЗС РФ атакували місто ракетами, є постраждалі, — ОВА

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під час ворожого удару п'ятеро людей дістали поранення. На місце висунулися екстрені служби. У Повітряних силах повідомили, що росіяни запустили керовані авіабомби.

Related video

Збройні сили Російської Федерації атакували місто Дніпро із застосуванням ракет. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За словами керівника ОВА, внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро осіб.

"Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо. Не допомагайте ворогу. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся в безпечному місці — бережіть себе", — повідомив Лисак.

Перед цим у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух керованої авіаційної ракети в напрямку Дніпра. А за годину до цього стало відомо, що росіяни здійснили пуски авіаційних бомб по Харкову.

Нагадаємо, в ніч на 2 квітня російські війська атакували українські міста дронами камікадзе. Повітряну тривогу було оголошено в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія випустила по Києву п'ять ракет "Циркон" з початку року. За словами начальника КМВА Сергія Попка, було неймовірно важко, але Київ витримав ці удари. Глава адміністрації підкреслив, що страшно навіть уявити наслідки, якби всі ці потужні засоби ураження досягли своїх цілей.