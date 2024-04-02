У Харкові збудували першу в Україні підземну школу: деталі (фото)

За словами мера міста, будівництво підземного навчального закладу обійшлось у 58,8 млн грн, проте міська влада планує продовжити будівництво подібних шкіл в інших частинах міста. Об'єкт в Індустріальному районі збудували за пів року.

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В Індустріальному районі Харкова добудували першу в Україні підземну школу, яка має 20 окремих класів-кімнат для навчання та розрахована на 900 дітей. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов у мережі X, а також повідомило "Суспільне" з місця відкриття школи.

"Будівництво першої підземної школи завершено. Наразі ми допрацьовуємо останні штрихи перед початком занять. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни", — написав Терехов.

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Міський голова уточнив, що цього року за парти сядуть 600 дітей, а також наголосив, що набір на наступний навчальний рік вже майже завершився.

"Ми плануємо продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста, аби забезпечити усім нашим дітям рівний доступ до якісної та, що найважливіше, безпечної освіти", — додав мер Харкова.

Ігор Терехов також подякував міжнародним партнерам, будівельним компаніям та освітянам, які посприяли побудові цієї школи у найкоротші терміни.

"Школа побудована і розроблена по всіх умовах, які потрібні під час війни. У найкоротші терміни ми отримаємо всі дозволи і почнемо працювати. Розглядаємо будівництво у всіх районах. Нині розглядаємо побудову у Новобаварському, Холодногірському та Шевченківському районах", — сказав міський голова журналістам.

Загалом, за словами міського голови Харкова, будівництво школи обійшлося у 58,8 млн гривень.

Нагадаємо, 3 жовтня 2023 року Ігор Терехов заявив, що міська влада Харкова хоче побудувати першу в Україні підземну школу, щоб учні мали змогу навчатися навіть під час майже щоденних російських ракетних атак.

Кабінет міністрів України на засіданні 2 квітня виділив додаткові 5,6 млрд грн за зведення фортифікаційних споруд, з них 2,5 млрд грн — на побудову надійних бомбосховищ у закладах освіти. Найбільше коштів витратять у Донецькій та Запорізькій області.