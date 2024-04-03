Зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але не буде вирішальним, — ISW

Аналітики зазначають, що саме військова допомога Заходу буде найважливішим фактором для Сил оборони на фронті.

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Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років сприятиме можливості української армії відновлювати та модернізувати наявні підрозділи, а також формувати нові. Однак для забезпечення належним чином усіх мобілізованих необхідна підтримка з боку західних союзників. Про це повідомляє Інститут вивчення війни(ISW).

Експерти зазначають, що зниження мобілізаційного віку є лише одним із багатьох заходів, які Україна розглядає в рамках зусиль зі створення стійкого механізму мобілізації військових сил у період воєнного часу.

Однак Україні необхідно буде забезпечити озброєнням усіх мобілізованих військовослужбовців. Довгі обговорення в США щодо надання військової допомоги Україні та затримки в постачанні західної підтримки можуть уповільнити процес відновлення та створення нових військових підрозділів в Україні.

За даними ISW, фінансова підтримка з боку Заходу залишається ключовим фактором для здатності української армії відновлювати і зміцнювати свою боєздатність.

Нагадаємо, що 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років, а також законопроєкт №10062 про електронний кабінет військовозобов'язаного.