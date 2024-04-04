Кожен четвертий українець назвав рівень мобілізації недостатнім – опитування (інфографіка)

Опитування також допомогло з'ясувати, що українці бояться мобілізуватися через страх смерті, нестачу зброї та несправедливого призову до ЗСУ.

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На думку 36% українців, в Україні рівень мобілізації в Україні недостатній. Такими виявилися результати опитування, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту 17-21 лютого 2024 року.

Так, результати соцопитуввання щодо оцінки рівня мобілізації виявилися наступними:

36% назвали рівень мобілізації недостатнім,

30% – достатнім,

19% – занадто високим,

15% – не визначилися.

Щодо вікової категорії:

Серед громадян, старших за 60 років:

51% вважають рівень мобілізації недостатнім,

21% – оптимальним,

10% – занадто високим.

У віковій групі група 18-29 років:

20% учасників опитування назвали рівень мобілізації недостатнім,

45% – оптимальним,

29% – занадто високим.

Соцопитування

Окремо в українців поцікавилися, чому люди не поспішають мобілізуватися. Серед тих, хто назвав рівень мобілізації вкрай високим:

24% вказали на страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності,

13% – через відсутність справедливості під час мобілізації,

13% – відсутність необхідного обсягу техніки, амуніції та зброї,

12% – недовіру до влади,

10% – корупцію.

Соцопитування

Також у спонтанних відкритих відповідях на запитання про основні причини відсутності в українців бажання мобілізуватися до ЗСУ:

Перше місце – страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності,

Друге місце – "несправедлива мобілізація".

Третє місце – нестача техніки, амуніції та зброї.

Соцопитування

Дане дослідження провели по всій території України (за винятком окупованих територій) з 17 до 21 лютого 2024 року. Було використано метод телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера через випадкову вибірку мобільних номерів. Показник похибки репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2.2%.

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