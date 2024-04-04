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Кожен четвертий українець назвав рівень мобілізації недостатнім – опитування (інфографіка)

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Фото: Радіо Трек | Мобілізація в Україні

Опитування також допомогло з'ясувати, що українці бояться мобілізуватися через страх смерті, нестачу зброї та несправедливого призову до ЗСУ.

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На думку 36% українців, в Україні рівень мобілізації в Україні недостатній. Такими виявилися результати опитування, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту 17-21 лютого 2024 року.

Так, результати соцопитуввання щодо оцінки рівня мобілізації виявилися наступними:

  • 36% назвали рівень мобілізації недостатнім,
  • 30% – достатнім,
  • 19% – занадто високим,
  • 15% – не визначилися.

Щодо вікової категорії:

Серед громадян, старших за 60 років:

  • 51% вважають рівень мобілізації недостатнім,
  • 21% – оптимальним,
  • 10% – занадто високим.

У віковій групі група 18-29 років:

  • 20% учасників опитування назвали рівень мобілізації недостатнім,
  • 45% – оптимальним,
  • 29% – занадто високим.
Соцопитування Fullscreen
Соцопитування

Окремо в українців поцікавилися, чому люди не поспішають мобілізуватися. Серед тих, хто назвав рівень мобілізації вкрай високим:

  • 24% вказали на страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності,
  • 13% – через відсутність справедливості під час мобілізації,
  • 13% – відсутність необхідного обсягу техніки, амуніції та зброї,
  • 12% – недовіру до влади,
  • 10% – корупцію.
Соцопитування Fullscreen
Соцопитування

Також у спонтанних відкритих відповідях на запитання про основні причини відсутності в українців бажання мобілізуватися до ЗСУ:

  • Перше місце – страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності,
  • Друге місце – "несправедлива мобілізація".
  • Третє місце – нестача техніки, амуніції та зброї.
Соцопитування Fullscreen
Соцопитування

Дане дослідження провели по всій території України (за винятком окупованих територій) з 17 до 21 лютого 2024 року. Було використано метод телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера через випадкову вибірку мобільних номерів. Показник похибки репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2.2%.

Нагадаємо, 4 квітня стало відомо про сім випадків, коли чоловіки в обов'язковому порядку повинні з'явитися до ТЦК, не чекаючи повістки.

До того ж 2 квітня Фокус писав, які нововведення чекають на військовозобов'язаних після підписання президентом Володимиром Зеленським низку законів про мобілізацію та військову службу.