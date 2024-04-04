Кожен четвертий українець назвав рівень мобілізації недостатнім – опитування (інфографіка)
Опитування також допомогло з'ясувати, що українці бояться мобілізуватися через страх смерті, нестачу зброї та несправедливого призову до ЗСУ.
На думку 36% українців, в Україні рівень мобілізації в Україні недостатній. Такими виявилися результати опитування, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту 17-21 лютого 2024 року.
Так, результати соцопитуввання щодо оцінки рівня мобілізації виявилися наступними:
- 36% назвали рівень мобілізації недостатнім,
- 30% – достатнім,
- 19% – занадто високим,
- 15% – не визначилися.
Щодо вікової категорії:
Серед громадян, старших за 60 років:
- 51% вважають рівень мобілізації недостатнім,
- 21% – оптимальним,
- 10% – занадто високим.
У віковій групі група 18-29 років:
- 20% учасників опитування назвали рівень мобілізації недостатнім,
- 45% – оптимальним,
- 29% – занадто високим.
Окремо в українців поцікавилися, чому люди не поспішають мобілізуватися. Серед тих, хто назвав рівень мобілізації вкрай високим:
- 24% вказали на страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності,
- 13% – через відсутність справедливості під час мобілізації,
- 13% – відсутність необхідного обсягу техніки, амуніції та зброї,
- 12% – недовіру до влади,
- 10% – корупцію.
Також у спонтанних відкритих відповідях на запитання про основні причини відсутності в українців бажання мобілізуватися до ЗСУ:
- Перше місце – страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності,
- Друге місце – "несправедлива мобілізація".
- Третє місце – нестача техніки, амуніції та зброї.
Дане дослідження провели по всій території України (за винятком окупованих територій) з 17 до 21 лютого 2024 року. Було використано метод телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера через випадкову вибірку мобільних номерів. Показник похибки репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2.2%.
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