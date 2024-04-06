Атаки на авіабази РФ: в ISW не підтвердили ураження російських літаків

Аналітики зазначили, що на момент публікації вони не володіли візуальними підтвердженнями того, що російські літаки на трьох аеродромах були знищені або пошкоджені.

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У ніч на 5 квітня три аеродроми на території РФ зазнали атаки безпілотників, унаслідок якої, як припустили експерти, було пошкоджено літаки фронтової та стратегічної авіації. Але згідно зі звітом аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), поки що немає жодних візуальних підтверджень, що українські БПЛА пошкодили або знищили літаки та інфраструктуру на будь-якому з аеродромів.

Після атаки в низці ЗМІ, спираючись на джерела в СБУ і ГУР, повідомлялося, що під час атаки було пошкоджено три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на авіабазі Енгельс, два літаки Су-25 на авіабазі під Єйськом, знищено шість нерозпізнаних літаків і значно пошкоджено ще вісім нерозпізнаних літаків на авіабазі в Морозівську.

Також повідомлялося про загибель чотирьох російських військовослужбовців в Енгельсі, і 20 поранених і вбитих на авіабазі в Енгельсі. На авіабазі в Морозівську така ж кількість жертв і постраждалих — 20 осіб.

Аналітики ISW стверджують, що на авіабазі Енгельс під час атаки перебували:

три важких стратегічних бомбардувальники Ту-160;

п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95;

десять навчально-бойових літаків Л-39;

п'ять транспортних літаків Ан-26;

один транспортний літак Ан-74;

один транспортний літак Ан-12;

чотири літаки Су-27;

чотири літаки Су-25;

один літак Су-30.

На авіабазах Єйськ і Морозовськ перебували вертольоти Ка-52 і Мі-8, а також 29 літаків Су-34.

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"ISW поки що не виявив візуального підтвердження того, що українські сили пошкодили або знищили літаки та об'єкти інфраструктури на будь-якій з авіабаз", — підсумували експерти.

Нагадаємо, 5 квітня джерело Фокуса повідомило, що атака на аеродром у Морозівську була організована Службою безпеки України та військовими. Зазначалося, що в результаті спільної спецоперації було знищено щонайменше шість бойових літаків, ще вісім зазнали суттєвих пошкоджень.

Пізніше в соцмережах з'явилися супутникові знімки авіабаз до і після удару. На одному з них був помітний пошкоджений паливний бак літака в Єйську.