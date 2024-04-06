Використали С-300: збільшилася кількість жертв нічних ракетних ударів РФ по Харкову (фото)

Удари по Харкову росіяни здійснювали у два етапи. Близько 00:20 обласний центр атакували іранські дрони-камікадзе. Згодом по одному з районів Харкова ЗС РФ завдали удару зенітними керованими ракетами С-300.

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Кількість загиблих через нічний ракетний обстріл Харкова зросла до семи осіб. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у регіоні Сергій Болвінов.

За його словами, росіяни двічі завдали ударів по обласному центру ракетами С-300.

"Другий обстріл почався менше ніж за пів години після першого. Повністю зруйновано автозаправну станцію, пошкоджено лінії електропередач. Посеред побитих дев'ятиповерхівок — дві вирви, розміром 5 на 5 метрів. На жаль, маємо сімох загиблих унаслідок цієї атаки. Ще одинадцять осіб отримали поранення", — сказав він.

Удар по Харкову 6 квітня: що відомо

Росіяни вдарили по Харкову безпілотниками близько 00:20. Оперативно на місце події прибули всі профільні служби: поліцейські, рятувальники, медики. "Приліт" шахедів припав по житловій забудові — пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та авто.

Як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубов уранці 6 квітня, унаслідок нічних ударів ворога загинуло 6 осіб і ще щонайменше 10 дістали поранення.

Зі свого боку Міноборони РФ стверджує, що сьогодні вночі було завдано удару "по підприємствах ОПК України, які здійснювали виробництво і ремонт техніки, військових аеродромах". Також стверджується, що "в районі Харкова знищено дві українські пускові установки зенітного ракетного комплексу SAMP-T франко-італійського виробництва". А російські військові пабліки заявляють, що ударів завдали по РСЗВ, з яких нібито обстрілювали Бєлгородську область

Нагадаємо, ветеран АТО Євген Дикий заявив, що Харків продовжать бомбити, а для наземного вторгнення РФ уже збирає сили. Кожен сам має вирішувати евакуюватися чи ні з Харкова. Україна без винищувачів не має сил боротися з плануючими бомбами, що летять у місто, до якого окупантам лише 20 км від кордону.