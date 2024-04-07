Пошкодили Су-30СМ: в ГУР підтвердили ураження літаків РФ у Єйську, — ЗМІ (карта)

До аеродрому "Єйськ", звідки злітають російські винищувачі, дісталось п'ять українських дронів. Дрони зуміли пошкодити чотири російські винищувачі, кожен з яких коштує близько 50 млн доларів.

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В ніч на 5 квітня під час атаки зграї дронів на військовий об'єкт РФ у Єйську вдалось дістати до літаків, які перебували на авіабазі. Серед них — чотири багатоцільових винищувачі Су-30СМ, які використовуються для пуску керованих авіабомб по позиціях ЗСУ на лінії фронту. Інформацію про наслідки атаки по авіабазі "Єйськ" розповіли на порталі "Українська правда" (УП).

Журналісти УП посилаються на інформацію, отриману від власних джерел в ГУР Міноборони. Анонімні джерела стверджують, що під час повітряної атаки БПЛА 5 квітня вдалось пошкодити сім літаків ЗС РФ:

винищувачі Су-30СМ — чотири шт.;

військово-транспортні літаки (модель не вказана) — дві шт.;

літак-амфібія БЕ-200 — одна шт.

Також розвідники розповіли деякі деталі спецоперації. З їхніх слів, українським дронам протистояли військові з 726 учбового центру 51 дивізії ППО ЗС РФ. Для протидії БПЛА вони застосували ЗРК "Панцир-С" та стрілецьку зброю. П'ять українських безпілотників прорвались до авіабази під Єйськом і виконали поставлені задачі.

"П'яти українським "пташкам" вдалось прорвати щільну оборону та подолати спроби пригнічення засобами РЕБ", — процитували на УП слова анонімних співрозмовників з ГУР.

Інші деталі спецоперації на порталі не розповіли.

Відстань від авіабази "Єйськ" у Краснодарському краї РФ до підконтрольної Україні території — близько 145 км. Звідси злітають літаки Су-30СМ, кожен з яких здатен нести до восьми керованих авіабомб (КАБ) вагою 500 кг або 28 — КАБ, вагою 250 кг. У довіднику The Military Balance 2024 вказується, що на сьогодні РФ сумарно має близько 135 багатоцільових винищувачів Су-30СМ. Орієнтовна вартість одного літака — близько 50 млн дол. (станом на 2012 рік).

Атака БПЛА по Єйську - яка відстань до лінії фронту в Україні Фото: DeepStateMAP

Атака БПЛА на аеродроми РФ — що сталось у Єйську

Зазначимо, 5 квітня сталась масована атака безпілотників на військові авіабази ЗС РФ. Дрони атакували авіабазу "Морозовськ" у Ростовській області. Згідно з даними джерел Фокусу, могли отримати пошкодження мінімум шість ворожих літаків. При цьому Міноборони РФ відзвітувало про те, що начебто знешкодили усі 60 пристроїв, які атакували військові об'єкти. Крім "Морозовська", під удар також потрапив аеродром під Єйськом та під Саратовом (авіабаза "Енгельс-2").

Пізніше OSINT-розслідувачів отримали супутникові світлини аеродрому "Єйськ". Зауважили невелику пляму на одній з ділянок летовища. За попередніми оцінками, українські безпілотники могли бути озброєні вибухівкою із шрапнеллю. Після вибуху таких снарядів може не лишитись явних слідів пошкоджень, які можна було б побачити з космосу. Однак дрібні уламки шрапнелі завдають серйозної шкоди військовим літакам та іншому устаткуванню на авіабазі.

Нагадуємо, вдень 7 квітня стало відомо про запуск керованих снарядів по Харкову. Згідно з даними прокуратури, ЗС РФ вдарили двома плануючими бомбами, кожна з яких важить 250 кг. Тим часом 3 квітня експерт з Центру Разумкова пояснив, що у ЗСУ немає вогневих засобів, які давали б можливість збивати керовані авіабомби.