Були зроблені нещодавно: у ГУР розповіли, на скільки масованих атак вистачить ракет у РФ

За словами представника воєнної розвідки Андрія Черняка, для атак на великі об'єкти генерації Росія використовує ракети, а для ураження дрібніших складових енергосистеми застосовують дрони.

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Російська Федерація має у своєму розпорядженні достатню кількість ракет для проведення однієї-двох масованих атак найближчим часом. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі британській газеті Financial Times, опублікованому в понеділок, 8 квітня.

Як зазначив представник воєнної розвідки, для атак на великі об'єкти генерації Росія використовує ракети, а для ураження дрібніших складових енергосистеми застосовуються дрони. Наприклад, для ударів по трансформаторах.

При цьому Черняк вказує на те, що в крайніх атаках на енергооб'єкти України застосовували ракети, виготовлені нещодавно.

"Ми очікували атак на початку зими, але тепер бачимо, що ракети, які вони використовували, були зроблені нещодавно", — сказав Черняк.

Росія змінює тактику обстрілів енергосистеми

У своєму матеріалі FT пише, що Росія відмовилася від тактики обстрілу Києва, який захищений сучасними засобами ППО. Натомість застосовуються точкові удари високоточними ракетами по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Унаслідок атак кілька теплових станцій ДТЕК були змушені зупинити роботу, що призвело до втрати близько 80% генерованої енергії.

У ДТЕК зазначили, що якби не тепла погода, імпорт енергоносіїв з ЄС і збільшення виробництва відновлюваної енергії, Україна зіткнулася б із масовими вимкненнями електроенергії, як це сталося у 2022-2023 роках.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що оборонний комітет Верховної Ради вирішив виділити на будівництво, ремонт і захист енергооб'єктів 4,5 мільярда гривень.