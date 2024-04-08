Україні не вистачає сил, щоб створити постійний резерв, — військовий (відео)
Офіцер Євгеній Оропай на псевдо "Скіф" також визначав, що на фронті є дефіцит західної техніки та озброєння.
Україні не вистачає мобілізаційних сил, щоб створити постійний резерв. Про це повідомив в ефірі Ранок.LIVE Євгеній Оропай на псевдо "Скіф".
Він розповів, що війна не закінчиться за місяць-два, тому потрібні відповідні дії. Певні підрозділи півтора року не виходять з позицій.Важливо
"Я думаю, що кожен розуміє, як це складно", – розповів боєць.
"Скіф" додав, що повинні заходити хлопці, які через деякий час зможуть виконувати бойові задачі. Зі слів військового, на усіх напрямках фронту ситуація напружена.
Проблеми існують з особовим складом і технікою. Ворог постійно використовує артилерію, проте й сам зазнає втрат.
"Нам дійсно не вистачає тієї техніки та озброєння, яку обіцяють західні партнери", – додав військовий.
Загальна мобілізація та настрої українців
Половина українців вважає, що мобілізація в країні йде неправильно, за неї відповідальна Верховна Рада, і лише 20% чоловіків призовного віку розглядають можливість вступити до лав ЗСУ. Про це йдеться в новому соціологічному дослідженні "Нового відліку".
Як свідчать відповідні дані, 59% респондентів переконані, що за те, що мобілізація йде не в правильному напрямку відповідальні ТЦК. 60% респондентів оцінюють роботу військкоматів негативно.
Нагадаємо, 8 квітня посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що Україна не наполягає на членстві в НАТО, це питання можна обговорити після завершення конфлікту, зараз необхідна зброя. За словами дипломата, наразі Київ не має жодних вимог щодо вступу до НАТО. Дипломат стверджує, що перспективи членства в Альянсі союзники мають оцінювати лише після завершення повномасштабної війни.