Україні не вистачає сил, щоб створити постійний резерв, — військовий (відео)

Офіцер Євгеній Оропай на псевдо "Скіф" також визначав, що на фронті є дефіцит західної техніки та озброєння.

Related video

Україні не вистачає мобілізаційних сил, щоб створити постійний резерв. Про це повідомив в ефірі Ранок.LIVE Євгеній Оропай на псевдо "Скіф".

Він розповів, що війна не закінчиться за місяць-два, тому потрібні відповідні дії. Певні підрозділи півтора року не виходять з позицій.

Важливо

Посилення мобілізації: чи конфіскують авто в ухилянтів та що буде з водійськими посвідченнями

"Я думаю, що кожен розуміє, як це складно", – розповів боєць.

"Скіф" додав, що повинні заходити хлопці, які через деякий час зможуть виконувати бойові задачі. Зі слів військового, на усіх напрямках фронту ситуація напружена.

Проблеми існують з особовим складом і технікою. Ворог постійно використовує артилерію, проте й сам зазнає втрат.

"Нам дійсно не вистачає тієї техніки та озброєння, яку обіцяють західні партнери", – додав військовий.

Загальна мобілізація та настрої українців

Половина українців вважає, що мобілізація в країні йде неправильно, за неї відповідальна Верховна Рада, і лише 20% чоловіків призовного віку розглядають можливість вступити до лав ЗСУ. Про це йдеться в новому соціологічному дослідженні "Нового відліку".

Як свідчать відповідні дані, 59% респондентів переконані, що за те, що мобілізація йде не в правильному напрямку відповідальні ТЦК. 60% респондентів оцінюють роботу військкоматів негативно.

Нагадаємо, 8 квітня посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що Україна не наполягає на членстві в НАТО, це питання можна обговорити після завершення конфлікту, зараз необхідна зброя. За словами дипломата, наразі Київ не має жодних вимог щодо вступу до НАТО. Дипломат стверджує, що перспективи членства в Альянсі союзники мають оцінювати лише після завершення повномасштабної війни.