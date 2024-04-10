ЗС РФ вдарили по Харківській області: є загиблі, під завалами можуть перебувати люди

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, внаслідок російського обстрілу загорілися будівлі магазину та аптеки, а також повністю зруйновано поліклініку.

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У середу, 10 квітня, Збройні сили Російської Федерації обстріляли Харківську область. Про це написав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Синєгубов повідомив, що приблизно о 14 годині російські окупанти атакували село Липці та селище міського типу Мала Данилівка Харківського району. Унаслідок обстрілу загорілися будівлі магазину та аптеки.

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Пізніше Синєгубов додав, що внаслідок удару ЗС РФ по Липцях загинули троє людей: 14-річна дівчинка і дві жінки 43 та 59 років. Також поранено щонайменше двох людей — 34-річна співробітниця аптеки та 16-річний хлопець. Постраждалих госпіталізовано.

За словами чиновника, під завалами можуть перебувати люди.

Крім того, голова ОВА повідомив, що окупанти скинули дві керовані авіабомби на Вовчанськ, унаслідок чого в місті повністю зруйновано поліклініку.

За даними Синєгубова, внаслідок атаки постраждав 34-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.

Нагадаємо, 9 квітня ЗС РФ скинули на Костянтинівку Донецької області три авіабомби КАБ-500, одна з яких влучила в житловий будинок, унаслідок чого загинули троє людей, зокрема хлопчик 2011 року народження.

Вранці 10 квітня російські війська також атакували ракетами Одеську область. Балістика, запущена ЗС РФ, влучила в об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого є постраждалі серед працівників Одеської залізниці.