ЗС РФ вдарили по Харківській області: є загиблі, під завалами можуть перебувати люди
За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, внаслідок російського обстрілу загорілися будівлі магазину та аптеки, а також повністю зруйновано поліклініку.
У середу, 10 квітня, Збройні сили Російської Федерації обстріляли Харківську область. Про це написав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
Синєгубов повідомив, що приблизно о 14 годині російські окупанти атакували село Липці та селище міського типу Мала Данилівка Харківського району. Унаслідок обстрілу загорілися будівлі магазину та аптеки.Важливо
Пізніше Синєгубов додав, що внаслідок удару ЗС РФ по Липцях загинули троє людей: 14-річна дівчинка і дві жінки 43 та 59 років. Також поранено щонайменше двох людей — 34-річна співробітниця аптеки та 16-річний хлопець. Постраждалих госпіталізовано.
За словами чиновника, під завалами можуть перебувати люди.
Крім того, голова ОВА повідомив, що окупанти скинули дві керовані авіабомби на Вовчанськ, унаслідок чого в місті повністю зруйновано поліклініку.
За даними Синєгубова, внаслідок атаки постраждав 34-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.
Нагадаємо, 9 квітня ЗС РФ скинули на Костянтинівку Донецької області три авіабомби КАБ-500, одна з яких влучила в житловий будинок, унаслідок чого загинули троє людей, зокрема хлопчик 2011 року народження.
Вранці 10 квітня російські війська також атакували ракетами Одеську область. Балістика, запущена ЗС РФ, влучила в об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого є постраждалі серед працівників Одеської залізниці.