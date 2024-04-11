Зробили те, що не встигли взимку: в ГУР вказали на мету нічних ударів ЗС РФ по Україні

Окупанти завдають ударів саме по цивільних об’єктах, які жодним чином не пов'язані з військовою чи оборонною інфраструктурою, заявив представник розвідки Андрій Юсов.

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Під час останніх масованих ракетних атак по Україні російська армія намагається зробити те, що не встигла під час зими. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Коментуючи масований обстріл 11 квітня, під час якого окупанти застосували ракети і дрони, представник відомства зазначив, що про вірогідність подібних комбінованих та масованих атак було відомо, і про це говорили публічно.

"Стосовно мети — тут чітко видно, що удари завдаються безпосередньо по цивільних об’єктах, які не мають жодного стосунку до військової чи оборонної інфраструктури. Таким чином умисно ставка робиться на те, щоб завдати якомога більше руйнувань, уражень саме об’єктам цивільної інфраструктури та ускладнити життя мирних громадян і посилити гуманітарні проблеми в країні", — пояснив Юсов.

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За його словами, мова йде про воєнні злочини, за якими спостерігає весь світ. Також, продовжив представник ГУР, у всьому світі відомі способи протидії цим злочинам, і політичне керівництво України заявляє про це на всіх світових майданчиках.

"Те, що вони (ЗС РФ, — ред.) не змогли з організаційних причин, не встигли зробити взимку, вони пробують наздогнати зараз. Стосовно нищення, у тому числі української енергетики… Стосовно військових цілей не йдеться. Це, ще раз повторюємо, удари суто по цивільних об’єктах", — сказав Андрій Юсов.

11 квітня російська армія масовано атакувала Україну ракетами та дронами у кілька хвиль. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що армія РФ завдала комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Основний напрямок — Львівська область.

Також 11 квітня стало відомо, що загарбники використали 82 засоби повітряного нападу. В результаті протиповітряного бою вдалося знищити 57 повітряних цілей.