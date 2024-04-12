До російського Новошахтинська завітали дрони: місяць тому там була атака по НПЗ

Губернатор Ростовської області запевнив, що сили ППО знищили всі чотири безпілотники, які нібито запустили із Сумської області.

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В ніч на 12 квітня у повітряному просторі Ростовської області Росії збили чотири безпілотники, які начебто належали Україні, ще один знищено над територією Бєлгородської області. Про це повідомили у російському Міноборони.

Аналогічну інформацію надав також губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Так, за його словами, у Новошахтинську о 03:10 було знищено чотири дрони-камікадзе.

"За попередніми даними, в результаті атаки постраждалих та пошкодження об'єктів не зафіксовано", – наголосив губернатор, проте він не уточнив ціль атаки.

Видання ASTRA стверджує, що усі 4 БПЛА атакували саме Новошахтинський НПЗ. Один з дронів впав на території заводу, однак інформація про можливе влучання не уточнюється.

Варто зазначити, що 13 березня, на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів впали уламки трьох безпілотних літальних апаратів. Причому це підприємство є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні РФ та єдиним НПЗ у Ростовській області. Після тієї атаки губернатор повідомив про зупинку роботи технологічних об'єктів підприємств.

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В цілому ж, з початку цього року російські нафтопереробні заводи постійно зазнають атак дронами. Вони вплинули на обсяги нафтопереробки. Разом з цим з початку березня армія РФ відновила масовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Зокрема в ніч на 12 квітня окупанти знову атакували БПЛА енергетичну інфраструктуру в різних регіонах держави.

11 березня стало відомо про спробу українського безпілотника атакувати міжнародний аеропорт у російському Липецьку. За даними ЗМІ РФ, пуск дрона-камікадзе нібито здійснювався з території Сумської області.

Також 5 квітня повідомлялося, що під час атаки дронів на військовий аеродром у Єйську пошкоджень зазнав паливний бак одного з літаків