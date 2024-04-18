Після ударів по аеродрому в Джанкої окупанти переховали свої літаки, — Братчук

На думку очільника Громадської ради при Одеській ОВА, у росіян є достатньо місць, де вони можуть сховати свої літаки. Однак ці схованки не підземні, тож ЗСУ зможуть усюди їх дістати.

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Після ударів по військовому аеродрому в Джанкої в окупованому Криму росіяни вирішили перемістити свої літаки та гелікоптери на аеродром в Кіровське на Сході півострова. Про це в ефірі "Ми — Україна" розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, атака на аеродром викликала злість у росіян, бо вони не можуть захистити свої аеродроми та розуміють, що процес демілітарізації Крим продовжуються.

"Наскільки відомо, літаки та гелікоптери росіяни перемістили на аеродром у Кіровське. Це за попередньою інформацією. У них там достатньо об’єктів, де ці літаки можна сховати. Я думаю, час замислитися росіянам, що ці літаки під землю вони сховати не зможуть, бо просто не встигнуть. Будуть проводити відповідні заходи, намагатися убезпечити літаки від таких ударів, але впевнений, що нічого не вдасться", — зауважив він.

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Речник Української добровольчої армії "Південь" закликав жителів Криму й надалі триматися подалі від військових об’єктів.

"Ті кримчани, які були громадянами України, я сподіваюся, хтось із них приховав паспорт України. Я думаю, час стерти пилюку з нього. А щодо тих, хто приїхав після 2014 року, їм треба замислитися про те, що треба повертатися. Єдине питання — до яких регіонів", — додав Братчук.

Удар по аеродрому в Джанкої

Уранці 17 квітня в мережі почали публікувати відео вибухів і пожежі в районі аеродрома в Джанкої. Місцеві пабліки припустили, що горить робочий державний аеродром у Криму, де дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї.

Таблоїд The Sun написав, що по військовому аеродрому вдарили американською балістичною ракетою ATACMS. У виданні зазначили, що ракета влучила в склад боєприпасів.

Defense Express повідомив, що, найімовірніше, ціллю нічної атаки на аеродром у Криму були літаки, гелікоптери або установки ППО С-300 / С-400.

17 квітня Telegram-канал "Досьє Шпигуна" повідомив, що удар по авіабазі в Джанкої був завданий двома ракетами ATACMS.