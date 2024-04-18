Збирав дані про аеропорт: РФ завербувала поляка для замаху на Зеленського, — СБУ

За даними слідства, громадянин Польщі отримав від російських спецслужб завдання зі збору інформації про аеропорт Жешув-Ясьонка. Це мало допомогти противнику в організації спецоперації.

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Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора спільно з польськими правоохоронними органами змогли викрити російського агента. Він пропонував ворожим спецслужбам замах на президента Володимира Зеленського. Про це йдеться в заяві СБУ.

Зазначається, що підозрюваний громадянин Польщі співпрацював разом із військовою розвідкою Російської Федерації, яка відома як ГРУ. Фігурант справи мав зібрати та передати країні-агресору інформацію про безпеку міжнародного аеропорту Жешув-Ясьонка.

"Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі. Співробітники СБУ та українські прокурори проінформували польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Це відбувалося в межах надання міжнародно-правової допомоги", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, завдяки успішним і своєчасним діям завербованого агента російських спецслужб вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

У результаті польська прокуратура висунула йому звинувачення в готовності діяти на користь іноземної спецслужби. Це кваліфікується за статтею 130 § 3 Кримінального кодексу Польщі.

"18 квітня 2024 року за клопотанням польської прокуратури Окружний суд міста Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — підсумували в СБУ.

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов пережив уже понад 10 замахів. Водночас, як пишуть у The Washington Post, він нібито "насолоджується небезпекою".