Рятувальники танків: у Франції представили нову модернізацію евакуаційної машини DCLR

Евакуатор буксирує більшість броньованих машин французької армії. Вага машини в повній бойовій готовності сягає 60 тонн, а вогневу міць забезпечує 12,7-мм дистанційно керована турель.

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Французька компанія KNDS нещодавно представила новітній варіант евакуатора для танків Leclerc, відомий як DCLR (Dépanneur de char Leclerc rénové). Ця подія ознаменувала значний прогрес у військових можливостях з евакуації на полі бою. Про це 18 квітня повідомили оглядачі Army Recognition.

DCLR слугує як мобільна майстерня, обладнана для надання необхідної допомоги та відновлення основних бойових танків Leclerc. Евакуатор буксирує більшість броньованих машин французької армії, серед яких AMX 10RC, VBCI, AMX 30DT, AUF1, LRM, EBG та ін.

"Його попередник DCL, попри свою функціональність, був застарілим і погано пристосованим до сучасних сценаріїв ведення бойових дій. Однак із появою DCLR KNDS встановила новий стандарт у технології ремонтно-евакуаційних машин", — зазначили експерти.

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Центральним елементом можливостей DCLR є 12,7-мм дистанційно керована турель, що гарантує вогневу міць для забезпечення процесу евакуації. Машину оснащено самоблокувальною телескопічною буксирувальною штангою, що забезпечує швидке і надійне кріплення до пошкоджених автомобілів або автомобілів, що вийшли з ладу. Цей інноваційний механізм спрощує процес евакуації, скорочуючи час простою і підвищуючи оперативну гнучкість у динамічних бойових ситуаціях.

Довжина машини — 9,5 метра, ширина — 3,50 метра, а висота — трохи більше 3 метрів. У стані бойової готовності DCLR важить близько 56 тонн. Однак коли він приводиться в повну бойову готовність, його вага збільшується на чотири тонни. Евакуатор має той самий корпус, що й танк, і оснащений двигуном V8X-1500 Hyperbar.

"DCLR обіцяє стати незамінним помічником для збройних сил по всьому світу, підвищуючи їхню здатність підтримувати оперативну перевагу на полі бою", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що Міноборони Франції замовило нове прицільне обладнання для танків Leclerc. Пресслужба концерну KNDS у лютому поточного року повідомила, що планується інтегрувати комплекс PASEO.