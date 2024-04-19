Застосували Х-22: у Дніпрі зросла кількість постраждалих, у місті оголосили траур (фото)

20 квітня у Дніпрі приспустять державні прапори на будівлі міськради, а також на будинках комунальних підприємств, установах та закладах мерії.

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До 24 зросла кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок ракетної атаки ЗС РФ у п'ятницю, 18 квітня. У найбільш пошкодженому будинку тривають аварійно-пошукові роботи. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

За його словами, зафіксовані пошкодження ще 5 багатоповерхівок і 2 приватних будинків. Російські ракети пошкодили 3 навчальні заклади, 7 адміністративних будівель, одну офісну, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А також — майже пів сотні авто. Потрощена й інфраструктура міста, додав Лисак.

Наслідки ракетного удару по Дніпру 19 квітня Наслідки ракетного удару по Дніпру 19 квітня Фото: Сергій Лисак / Telegram

У Синельниківському районі семеро людей дістали поранення. Там побито понад 60 приватних осель, авто, підприємство. Знищена сонячна електростанція. Понівечене підприємство.

У поліції Дніпропетровської області уточнили, що станом на 13:00 надійшло 133 повідомлення від жителів Дніпра про пошкодження майна внаслідок ранкових російських ракетних ударів, у Синельниковому таких звернень 89, у Кривому Розі – 7.

Наслідки ракетного удару по Дніпру 19 квітня Наслідки ракетного удару по Дніпру 19 квітня Фото: Сергій Лисак / Telegram

Субота, 20 квітня, оголошена в Дніпрі днем жалоби. Про це повідомив міський голова Борис Філатов у Telegram. У місті приспустять державні прапори на будівлі міськради, а також на будинках комунальних підприємств, установах та закладах мерії.

Ракета Х-22, яка поцілила у житловий будинок є зброєю для знищення авіаносців. Філатов нагадав, що цю ракету росіяни застосували для удару по будинку на Перемоги, 118, у Дніпрі у січні 2023 року. Тоді загинули 46 людей. Також Х-22 ЗС РФ запустили по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці у червні 2022 року. Жертвами атаки стала 21 людина.

Очільник Дніпра назвав "буквально дивом" той факт, що кількість жертв внаслідок удару 19 квітня "не вимірюється десятками". Він пообіцяв, що за кожного вбитого та скаліченого Росією буде справедлива помста.

Нагадаємо, 19 квітня ЗС РФ здійснили масований обстріл. Окупанти випустили по Україні 22 ракети різних типів та 14 безпілотників. Сили ППО збили всі "шахеди" та 15 ракет.

Російська атака завдала значних руйнувань у Дніпрі та Дніпропетровській області. За останніми даними, внаслідок обстрілу Дніпра та Синельникова загинуло вісім людей. Серед загиблих — двоє дітей.