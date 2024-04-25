"Не вистачає людей": до роботи ТЦК слід залучили волонтерську спільноту, — активістка

На думку киян, роботу ТЦК та СП слід організувати розумно, аби військовозобов'язані мали змогу у спрощеному вигляді оновити свої дані, без черг і непорозумінь.

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Сухопутні війська у четвер, 25 квітня, поширили інформацію про те, що ТЦК та СП мають працювати цілодобово, проте у Києві помічені величезні черги до військкоматів. Що робити з цією ситуацією та якою є реакція киян, дізнавалися журналісти сайту "ТСН.ua".

Бажаючих зробити все за законом надто багато, тому командування Сухопутних військ, у віданні якого перебувають ТЦК та СП, повідомило про цілодобовий режим роботи цих установ, що виглядає дещо незрозуміло, зважаючи на комендантську годину, яку ніхто не відміняв. Водночас там радять заздалегідь зателефонувати до ТЦК, аби уточнити порядок роботи, і надають посилання на всі необхідні контакти. Крім того, аби не стояти у чергах, військовозобов’язаним радять користуватися електронним кабінетом або послугами ЦНАП. Проте чоловіки у черзі говорять, що наразі ці послуги ще не працюють, та й у ЦНАП не чули, що вони залучені до цього.

Реакція ТЦК та киян

Кияни ж у соцмережах продовжують писати про те, що до військкоматів неможливо потрапити з першого разу. Так, киянка, військова волонтерка Юлія Бартле розповідає, що її 22-річний син приходить до ТЦК оновити приписне вже втретє.

Фото: Facebook

"Мій молодший син, якому потрібно поновити документи, сьогодні 39-й у черзі. Це його третя спроба потрапити до військкомату. Займали чергу в 6:20. Якщо сьогодні не пройде, плануємо приїхати завтра о 5-й ранку", — пише у власному Facebook жінка.

Вона додає, що о 9:30 прийом у військкоматі, який має відбутися з 9:00 до 13:00, не почався. Тож до ТЦК потраплять за прийомні години не більше 10-20 людей, зауважує волонтерка. І додає, що вчора пройшло 24 людини, позавчора 10.

"У черзі близько ста чоловіків, і люди приходять. Тобто закон прийняли, люди хочуть оновити дані, а зробити це не можуть", — пише Бартле.

Про значні черги до ТЦК та СП в інших районах міста пишуть навіть російські пропагандисти, відразу вигадуючи фейкові історії про те, що це знову ж таки постановка, та ще й за гроші. Проте Бартле спростовує цю дезінформацію і говорить, що така сама черга спостерігалася у військкоматі на Виноградарі.

Вона підкреслює, що мало б бути більше організації, що роботу ТЦК потрібно було правильно скоординувати, аби умови оновлення даних були більш спрощеними.

"Я досі не розумію, чому когось хапають на вулицях, а хтось вчасно стає на облік, приходить у військкомат, а йому відповідають: "Зачекайте, ми вас викличемо". Тому вважаю, що про це треба говорити і міняти ситуацію", — зауважує Бартле.

Вона пристає й до пропозицій киян щодо розподіл черг до ТЦК на тих, хто оновлює свої дані, і тих, хто приходить в інших справах, наприклад, за довідками для навчання. Можливо, на її думку, варто залучити волонтерську спільноту або продумати вирішення питання в такий спосіб, щоб години прийому у ТЦК були комфортними для громадян, бо держава має створити спрощені умови для оновлення даних і мобілізації.

І додає, що як військова волонтерка може підтвердити: мобілізація вкрай потрібна, людей на фронті не вистачає.

"І наші чоловіки повинні бути свідомими, і як громадяни України повинні розуміти, що захист країни — їхній обов’язок, а не бажання", — констатує Бартле.

Важливо

Мобілізація в Україні: як та навіщо чоловікам звʼязатися з ТЦК та СП

Нагадаємо, після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобовʼязані чоловіки повинні оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів. Це можна зробити через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет, реєстрація якого є добровільною.

Крім того, Фокус писав, що 24 квітня Кабмін постановив, що отримати паспорт громадяни України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років можуть тільки в територіальних підрозділах Державної міграційної служби. Крім того, заборонено пересилати паспорти до дипломатичних установ в інших державах.