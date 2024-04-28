Мобілізація інвалідів: кого можуть призвати до ЗСУ з 1 травня

Мобілізація інвалідів I-III групи видається можливою тільки за бажанням громадянина. Але чоловікам віком 25-55 років, які отримали групу інвалідності після повномасштабного вторгнення, знадобиться підтвердити діагноз.

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Новий закон про мобілізацію, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, передбачає, що 2024 року мобілізація для інвалідів може відбуватися з деякими змінами. Текст закону опубліковано на сайті "Голосу України", офіційному виданні Верховної Ради.

Мобілізація інвалідів по-новому

Мобілізація інвалідів II групи, так само як і мобілізація інвалідів III групи або I видається можливою тільки за бажанням громадянина. У разі якщо буде підписано контракт із Силами оборони України. До цього надається відстрочка на 6-12 місяців.

Але якщо військовозобов'язані чоловіки 25-55 років отримали групу інвалідності вже після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, знадобиться проходити ВЛК і підтверджувати діагноз. Водночас правило не поширюється на військовозобов'язаних з інвалідністю I або II групи після поранень під час служби та захисту країни.

З якими захворюваннями не мобілізують:

туберкульоз, що прогресує;

важкі форми вірусних гепатитів;

ВІЛ з інфекційними, паразитарними хворобами;

низка онкологічних захворювань;

хвороби крові та кровотворних органів;

діабет, хвороби щитоподібної залози;

розлади психіки та поведінки;

хвороби нервової системи;

захворювання, пов'язані із зором і придатковим апаратом;

вушні хвороби;

захворювання системи кровообігу;

захворювання дихальних органів;

захворювання травної системи;

шкірні захворювання, а також хвороби підшкірної клітковини;

захворювання кістково-м'язової системи, сполучної тканини;

хвороби сечостатевої системи;

Після 18 травня, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності, через три місяці оприлюднять новий список захворювань, який надаватиме статус "не придатний для проходження військової служби".

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