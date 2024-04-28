ЗС РФ захопили підбитий Abrams на Донбасі: як їм це вдалося (фото)

Попри численні удари по танку Abrams, його можна привести в боєздатний стан у найкоротші терміни. Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що втрати можна було б уникнути.

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Збройні сили Російської Федерації захопили підбитий американський танк Abrams M1A1у селі Бердичі Донецької області. За словами військово-політичного оглядача "Інформаційного спротиву" Олександра Коваленка, для евакуації техніки окупанти застосували одночасно два БРЕМ-1. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Евакуацією (Abrams, — ред.) займалися одночасно два БРЕМ-1, а саме відео вже зі слинами, що звисають, смакують російські пропагандисти, влаштовуючи радісні танці з бубнами", — сказав Олександр Коваленко.

Він наголосив, що танк було підірвано на протитанковій міні. Крім цього, по техніці вдарили понад десять FPV-дронів, проте лише один із них влучив у турнюр вежі, в результаті чого здетонував БК, проте Abrams це не добило. Експерт зауважив, що навіть після цього танк можна евакуювати та привести в боєздатний стан у найкоротші терміни.

Коваленко зазначив, що та техніці було відпрацьовано декількома засобами, зокрема, міна ТМ-62, FPV-дрони, також видно сліди від ПГ-7В, але без особливо видимого результату, також Abrams обстрілювали зі 125-мм, танка.

Пошкоджений танк Abrams Фото: Telegram/ Александр Коваленко

"Окремо хочу сказати, що, за наявності трала та додаткового захисту, особливо на турнюрі вежі, цієї втрати можна було б уникнути, але, на жаль, і ах", — зауважив Коваленко.

Він додав, що за два місяці було знищено два танки Abrams, ще два пошкоджено. Натомість окупанти втратили десять танків Т-90М "Прорив" знищеними та пʼять пошкодженими.

Нагадаємо, 26 квітня в Assosiated Press заявили, що Україна відвела американські танки Abrams з поля болю через нібито непридатність до умов війни. Наступного дня в 47-й ОМБр зауважили, що танки чудово себе показують на фронті. Крім цього, "ховати" техніку від ворога не планують.

26 квітня експерти Defense Express повідомили, що американські танки Abrams створювали не для піхотних штурмів в Україні. Аналітики назвали три причини, чому техніка не підходить для ЗСУ.