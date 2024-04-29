"Багато разів за 500 років": Польща озвучила "похмурі" прогнози в разі нападу Росії

За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, країна не здивується, якщо РФ нападе. Але в кінцевому підсумку Росія програє, оскільки вона набагато слабкіша за Захід.

Related video

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю західним ЗМІ висловився про можливість того, що його країна в майбутньому може зазнати нападу з боку Росії. Про це повідомляє Newsweek.

Російське керівництво регулярно заявляло про можливість удару по країнах НАТО у відповідь на допомогу і зброю, які постачають Україні. Польські військові також заявляли, що російські ракети, випущені по західній Україні, потрапляли в повітряний простір країни.

Польща не здивується, якщо Росія нападе, але в кінцевому підсумку РФ програє, оскільки вона набагато слабкіша за Захід, заявив Сікорський.

"За 500 років нашої історії Росія неодноразово нападала на Польщу, — додав він. — Але в цьому сценарії Росія програє, тому що ми, Захід, набагато сильніші за Росію".

За його словами, Україна воює не поодинці. І Польща, на відміну від того, що часто траплялося в минулому, не опиниться одна в боях проти РФ.

Він також наголосив на важливості перемоги України у війні, що триває.

"У нас є вибір: або розгромлена російська армія за межами України, або російська армія, що перемогла, на кордоні з Польщею. І те, що Путін зробить після цього, буде рівносильно діям Гітлера з Чехословаччиною: він забере промисловість і людей в Україні та мобілізує їх. Краще зупинити Путіна в Україні, за 500-700 кілометрів на схід звідси", — заявив він.

За його словами, німецькі політики вважають, що Росія буде готова до нового вторгнення тільки через 4-5 років, але на той час і Німеччина теж буде готова.

"Але річ у тім, що перш ніж Росія потрапить до Німеччини, їй доведеться пройти через кілька інших країн", — додав Сікорський.

У березні президент РФ Володимир Путін відкинув будь-які припущення про те, що його країна може атакувати країни НАТО.

Нагадаємо, що Польща продовжить захист українських біженців.

Також повідомлялося, що у РФ заявили, що Польща нібито хоче забрати Львів. У Варшаві відповіли українською.