Україна вступить до НАТО тільки після перемоги у війні, — Зеленський (відео)

За словами президента, вступ до НАТО — значною мірою політичне питання, тим паче, що Росія тривалий час працювала над тим, щоб Україна ніколи не стала членом цього військового альянсу.

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Україна вступить до НАТО лише після того, як переможе у війні з Росією, адже для деяких країн-членів Альянсу вступ України створює ризики. Про це під час зустрічі з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО, заявив президент України Володимир Зеленський.

"На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що у час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що вступ до НАТО повинні схвалити усі члени Альянсу, а це вже питання більше політичного, аніж військового характеру.

"Щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога", — наголосив президент України.

Водночас глава держави зазначив, що вважає однією з причин повномасштабного російського вторгнення те, що Україна до цього часу так і не стала членом НАТО, адже РФ систематично над цим працювала.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який також був присутній на зустрічі, заявив, що усі держави-члени Альянсу погодились з тим, що Україна буде в НАТО. Однак підтвердив, що проблема полягає у політичній площині, оскільки для прийняття нової країни до військового союзу потрібна не більшість голосів, а щоб погодились усі 32 держави, які вже є в НАТО.

"Поки що ми не маємо такої згоди", — пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, 29 квітня Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО негайно, коли для цього настане відповідний момент, бо цей шлях незворотній. За його словами, країни–члени НАТО посилюють власне оборонне виробництво та працюють над спільним виробництвом зброї з Україною.

У звіті американського інституту вивчення війни (ISW) від 29 квітня аналітики зазначили, що Кремль проводить гібридну кампанію безпосередньо проти країн НАТО. Використовує перешкоди GPS і намагається підірвати військову логістику на території країн Альянсу.