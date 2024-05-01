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Україна отримала західну зброю з дозволом атакувати територію РФ, – МЗС Латвії (відео)

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Україна отримала західну зброю

Україна, як заявила керівниця МЗС Латвії, потребує зброї для ударів на далекі дистанції, а також інтегровану ППО включно з літаками, що збивають ракети.

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Україна отримала від деяких західних партнерів зброю із дозволом бити по російській території РФ. Про це повідомила Байба Браже, керівниця МЗС Латвії, в інтерв’ю "Європейській Правді".

Українські війська, з її слів, повинні завдавати ударів по місцях, звідки РФ застосовує свою зброю. Вона наголосила на тому, що Україна потребує зброї для ударів на далекі дистанції, а також інтегровану ППО включно з літаками, що збивають ракети.

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"Є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень", – заявила дипломатка.

Байба Браже додала, що не усе оголошується публічно. З її слів, головне це вплив на полі бою.

Зброя для України

США, за інформацією The New York Times, відправили в Україну тактичну ракетну систему, відому як ATACMS, озброєну касетними боєприпасами широкого розповсюдження з дальністю приблизно 160 кілометрів. За даними анонімного джерела, президент Джо Байден у середині лютого схвалив рішення про постачання понад 100 далекобійних ракет та додаткової партії касетних боєприпасів.

Велика Британія, як стало відомо 23 квітня, передасть Україні рекордний пакет військової допомоги. У британському уряді зазначили, що Україна отримає 60 катерів, понад 1600 ракет, понад 400 одиниць техніки, а також патрони для стрілецької зброї. Окрім того, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його країна першою надала Україні NLAW, сучасні танки та ракети великої дальності.

Нагадаємо, 1 травня росЗМІ показали виставку "трофейної техніки ЗСУ" в Москві. На виставці вирішили продемонструвати танки M1 Abrams, Leopard 2A6, T-72.