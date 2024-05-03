Не нова тактика: у ЗСУ прокоментували посилення атак ЗС Росії по Одесі балістикою

Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук підтвердив, що окупанти раніше вже атакували балістичними ракетами з касетною бойовою частиною Одесу, але не в людних місцях.

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Російська армія впродовж цього тижня активізувала удари по Одесі із застосуванням балістичних ракет. Однак йдеться не про зміну ворогом тактики. Загарбники використовують доступні їм інструменти. Про це речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, аналогічну тактику армія РФ застосовувала у Миколаєві та в Херсоні. Враховуючи те, що у ворога обмежена кількість систем, він у середньому атакує трьома ракетами.

"Морська складова ускладнена у використанні російськими окупантами на Південному напрямку. Тому вони вдаються до використання інших систем озброєння. Це ті ж самі системи "Іскандер", "Бал", "Бастіон" — зазначив він.

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Крім того, Дмитро Плетенчук додав, що росіяни й до цього використовували для ударів балістичні ракети з касетною бойовою частиною — як по Одесі. Втім, в інших локаціях — не настільки людних.

"Росіяни й раніше використовували подібні боєприпаси, але на менш доступних локаціях. Цей випадок винятковий тим, що це сталося в людній локації, це публічне місце. Відповідно, усім абсолютно зрозуміло, що жодних військових об’єктів там і близько навіть не було. Новизна тут тільки в тому, по якій саме території було завдано удару", — пояснив представник ЗСУ.

Як відомо, 29 квітня окупанти атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. За словами генпрокурора Андрія Костіна, удар окупантів було завдано по набережній міста, таким чином, вони свідомо намагалися вбити якнайбільше людей.

Також Фокус писав, що одна з ворожих ракет, яку ЗС РФ запустили по Одесі 29 квітня влучила по ресторану, який називають "замок Гаррі Поттера". Жертвами обстрілу стали четверо людей, ще 27 осіб постраждали, серед них – двоє дітей.