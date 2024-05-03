Західна зброя надходить до України значно довше, ніж до РФ від її союзників, — Telegraph

На думку журналістів, війна в Україні перетворилася на війну проти потужної комбінації автократичних режимів, які цілком протилежні до концепції ліберальної західної демократії.

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Новий нищівний наступ РФ може стати кінцем для України, оскільки підтримка Заходу надходить недостатньо швидко, щоб відповідати тим темпам, за якими Росія отримує зброю від своїх союзників. Про це пише The Telegraph.

Журналісти стверджують, що Росія навряд би змогла вести наступальні дії, якби не ракети з Північної Кореї, безпілотники з Ірану та величезна кількість технічної допомоги від Китаю.

"Останнім свідченням підтримки, яку отримує Москва для своїх воєнних дій в Україні, є те, що група слідчих ООН дійшла висновку, що уламки ракети, яка впала в українському місті Харків 2 січня, були від північнокорейської балістичної ракети серії "Хвасонг-11", — ідеться в матеріалі.

Водночас російські війська регулярно використовують іранські безпілотники для проведення ройових атак на ключові об'єкти української інфраструктури. А Китай зосередився на допомозі Росії у відновленні її військово-промислової бази й допомагає росіянам розширити свої супутникові можливості на полі бою в Україні. Китайські та російські організації також координують зусилля з розвитку виробництва безпілотників у Росії.

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Допомога, яку отримує Росія від цих трьох держав, на думку журналістів, має відчутний вплив на полі бою. Навіть попри те, що США та їхні європейські союзники, включно з Великою Британією, нещодавно підтвердили свою готовність допомогти Києву задовольнити його гостру потребу в додаткових боєприпасах, покращення наразі не спостерігається.

"Дефіцит, із яким стикаються українські війська на Сході, викликає ще більше занепокоєння з огляду на те, що росіяни, за чутками, збирають 150-тисячне угруповання для нового наступу в найближчі місяці", — йдеться в матеріалі.

The Telegraph наголосив, що нинішнє становище українських збройних сил є не просто приводом для занепокоєння. Воно має спонукати Захід до активних дій, забезпечивши Київ вогневою міццю, необхідною для самозахисту.

На думку журналістів видання, війна в Україні — це війна проти потужної комбінації автократичних режимів, які кожен по-своєму повністю протилежні до концепції ліберальної західної демократії.

"Забезпечення повної поразки Росії в Україні є життєво важливим не лише з точки зору стримування Путіна від майбутніх актів агресії в Європі: це необхідно для того, щоб такі країни як Китай, Іран і Північна Корея також зрозуміли, що їхнє антагоністичне ставлення до Заходу зустріне таку ж рішучу відповідь, як і неспровоковане вторгнення Росії в Україну", — зазначив The Telegraph

Нагадаємо, 2 травня президент Франції Емманюель Макрон назвав умови, за яких європейським лідерам доведеться обдумати питання щодо введення на територію України власних військ і армії НАТО.

15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток відбудеться перший саміт миру для України, у якому візьмуть участь лідери країн і урядів із усіх континентів.