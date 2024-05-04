Наступ ЗС РФ: ворог просунувся на Куп'янському та Авдіївському напрямах, — ISW (карти)

Аналітики підтверджують незначні успіхи окупаційних військ на південному заході від Донецька та у межах Очеретиного. У селі Кислівка на Харківщині зафіксували російську техніку.

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Російським окупантам вдалося просунутися на кількох напрямах. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 3 травня.

Харківська область

ЗС РФ просунулися на південний схід від Куп’янська. На геолокаційних кадрах від 2 травня зафіксували російську бронетехніку у селі Кислівка. Російські джерела заявляли про тактичний прорив на південь від Кислівки — в напрямку села Котлярівка, але підтверджень цьому немає.

У Харківській ОВА заявили, що Росія відновила свої штурмові підрозділи на Куп’янському напрямі та зосередила сили в районах Кислівки й Табаївки.

Мапа бойових дій Фото: ISW

Донецька область

Позиційні бої тривали на сіверському напрямку — на північний схід від Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту не відбулося. Також російські окупанти продовжували штурмувати схід від Часового Яру, але підтверджених успіхів не мали.

ЗС РФ вдалося незначно просунутись на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри від 3 травня свідчать про незначне просування ворога в межах селища Очеретине та на захід від села Соловйове.

Мапа бойових дій Фото: ISW

Російські джерела створювали, що загарбники контролюють частину Архангельського та просунулися в глибину села. Також ворожі провоєнні блогери стверджували, що окупаційні війська просунулися на схід від села Новоолександрівка, на північний захід від селища Керамік, до сіл Новопокровське та Сокіл від Соловйового, на захід від сіл Семенівка та Бердичі й у напрямку селища Невельське від села Первомайське.

Мапа бойових дій Фото: ISW

Ворогу вдалося незначно просунутись на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри від 3 травня свідчать про незначне просування на північний захід і захід від села Новомихайлівка. Росіяни заявляли про просування від Новомихайлівки в бік села Парасковіївка.

Російські блогери стверджували, що ЗС РФ наступали на південну околицю селища Урожайне. Аналітики не знайшли цьому візуального підтвердження.

Мапа бойових дій Фото: ISW

Південна вісь

На заході Запорізької області точились позиційні бої — під селами Роботине та Вербове. Російські провоєнні блогери повідомляли, що тактичних успіхів в районі Роботиного окупанти не мали.

Мапа бойових дій Фото: ISW

Також позиційні бої тривали на лівому березі Херсонської області, зокрема поблизу села Кринки, та поблизу островів у дельті річки Дніпро.

Нагадаємо, у The New York Times з посиланням на західних чиновників повідомили, яку зброю від партнерів на початку тижня отримала Україна та коли очікується постачання F-16 з Patriot.

У медіа передали, що російські окупанти на Запоріжжі влаштували заколот, щоб не йти на штурм у Великдень. Угрупуванню бракує особового складу та техніки, раніше знищених оборонцями.