Мобілізація 2024: статус "обмежено придатний" офіційно скасований — що це змінює

В Україні набрали чинності зміни, відповідно до яких усі військовозобов’язані будуть розділені на придатних і непридатних до служби. Тепер частині громадян необхідно піти у ТЦК без повістки.

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4 травня набирають чинності зміни, внесені Міністерством оборони до наказу №402 про роботу військово-лікарських комісій (ВЛК). У "Мілітарному" розібрали головну новацію документа — скасування статусу "обмежено придатний".

Мобілізація в Україні: що змінилося

Відтепер в Україні майже повністю скасована індивідуальна оцінка придатності. Тепер медкомісія не зможе обирати між статусами "придатний", "обмежено придатний" та "непридатний", адже середній варіант офіційно прибрали.

У багатьох випадках "обмежено придатні" замінили на таке формулювання: "Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони".

Громадянина, який має такий статус, зможуть мобілізувати, якщо військо потребує поповнення саме цих підрозділів.

Мобілізація в Україні: кому та коли потрібно пройти ВЛК

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які раніше були визначені медкомісією "обмежено придатними", мають пройти ВЛК знову. На це є 9 місяців — до 4 лютого 2025 року.

Мобілізація в Україні: які тепер є статуси

Нині залишаються лише два статуси — "придатний" та "непридатний".

Однак придатність ділиться на такі категорії:

повністю придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони;

придатний за окремими спеціальностями;

придатний для виконання специфічних завдань.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ пояснили, хто зобов’язаний з 18 травня оновити свої дані у ТЦК. Полковник Юрій Глущенко запевнив, що на ВЛК скерують не усіх.

Фокус опублікував список шкірних захворювань та хвороб підшкірної клітковини, які є підставою для визнання українців непридатними до військової служби.