Мета ЗС РФ — не захоплення Харкова: експерт розповів про плани ворога на півночі

Російські військові хочуть поставити українське командування перед дилемою — продовжити оборонні операції на Донбасі з перекиданням додаткових сил чи перевезти їх до Харківщини, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Збройні сили Російської Федерації хочуть напівоточити Харків. За словами військового експерта, керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, це простежується з погляду логіки задіяних ворожих сил. Про це він повідомив у коментарі "РБК-Україна" 12 травня.

"Стратегічна мета — напівоточення Харкова. Не бої за місто і його захоплення, а напівоточення з північного, східного і західного напрямку. Це простежується з точки зору логіки задіяних сил", — сказав Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що є сумніви щодо того, чи зможе противник реалізувати стратегічне завдання. Зокрема, успішність завдання для росіян залежатиме від швидкості й обсягів пакетів допомоги Заходу, готовності українського командування діяти й перекидати сили з Донецької області на північний схід.

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Мусієнко переконаний, що ворог хоче поставити українське командування перед дилемою, що потрібно захищати, а саме чи продовжити оборонні операції на Донбасі з перекиданням додаткових сил, чи все ж таки перекинути їх на Харківщину.

"Але основна причина наступу — це напівоточення Харкова. У цьому сенсі відволікання військ є одним з елементом масштабної операції, початок якої ми спостерігаємо", — додав військовий експерт.

Нагадаємо, 12 травня представник ГУР МОУ Андрій Юсов повідомив, що розвідка знала про плани росіян щодо наступу на Харківщині. Він зазначив, що в регіоні тривають запеклі бої, в яких беруть участь і спецпризначенці ГУР.

Того ж дня у ЗМІ розповіли, що наступ ЗС РФ на Харківщині нібито є одним із прикладів того, що українські військові слабші за російські. Адже у ЗСУ менший особовий склад та кількість боєприпасів.