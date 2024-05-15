ЗС РФ атакували 10 населених пунктів біля Авдіївки та просунулися: ISW про фронт (карта)
Російські військкори стверджували про просування окупантів біля Первомайського та далі в межах Нетайлового. Українські військові змінили позиції на певних ділянках, розповіли в ISW.
Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Зокрема, біля Уманського та досягли траси С-051801 Новоселівка Перша — Уманське — Яснобродівка. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни в щоденному звіті за 14 травня.
"Російські війська нещодавно трохи просунулися на захід від Авдіївки та продовжили наземні атаки в цьому районі", — йдеться у повідомленні.
Згідно з геолокаційними кадрами від 14 травня, противник просунувся на південь від Уманського та дійшов до траси Новоселівка Перша —Уманське — Яснобродівка. За словами російських військкорів, ЗС РФ нібито просунулися на південь від Первомайського та далі в межах Нетайлового, проте аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження цього.
За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські військові змінили позиції на деяких невизначених ділянках, а росіяни досягли невизначених тактичних успіхів на Покровському напрямку. Ворог також продовжує наземні атаки біля Очеретиного, Новоолександрівки, Євгенівки, Калинового, Архангельського, Соловйового, Сокола, Уманського, Семенівки та Яснобродівки.
Ситуація на Покровському напрямку: зміни на фронті за даними Генштабу ЗСУ
У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові відбили 33 атаки ЗС РФ на напрямках Очеретине — Новоолександрівка, Архангельське — Євгенівка, Архангельське — Калинове, Архангельське — Новоолександрівка, Соловйове — Сокіл, Очеретине — Соловйове, Новобахмутівка — Соловйове, Семенівка — Новоселівка Перша, Семенівка — Уманське, Орлівка — Новоселівка Перша, Тоненьке — Уманське, Тоненьке — Нетайлове, Піски — Нетайлове.
На окремих напрямках через штурмові дії ворога та інтенсивний вогонь ЗСУ змінили позиції для збереження життів особового складу та покращення тактичного положення.
Нагадаємо, 7 травня заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла повідомила, що за Авдіївкою на Донбасі не були збудовані укріпрайони, де можна було б стримувати противника.
9 травня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що частина цивільних, які залишилися в Авдіївці та чекали прихід росіян, розчарувалися. За його словами, немає жодних ознак демократії чи того, що в місто зайшли "визволителі".