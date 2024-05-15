ЗС РФ атакували 10 населених пунктів біля Авдіївки та просунулися: ISW про фронт (карта)

Російські військкори стверджували про просування окупантів біля Первомайського та далі в межах Нетайлового. Українські військові змінили позиції на певних ділянках, розповіли в ISW.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Зокрема, біля Уманського та досягли траси С-051801 Новоселівка Перша — Уманське — Яснобродівка. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни в щоденному звіті за 14 травня.

"Російські війська нещодавно трохи просунулися на захід від Авдіївки та продовжили наземні атаки в цьому районі", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 14 травня, противник просунувся на південь від Уманського та дійшов до траси Новоселівка Перша —Уманське — Яснобродівка. За словами російських військкорів, ЗС РФ нібито просунулися на південь від Первомайського та далі в межах Нетайлового, проте аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження цього.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські військові змінили позиції на деяких невизначених ділянках, а росіяни досягли невизначених тактичних успіхів на Покровському напрямку. Ворог також продовжує наземні атаки біля Очеретиного, Новоолександрівки, Євгенівки, Калинового, Архангельського, Соловйового, Сокола, Уманського, Семенівки та Яснобродівки.

Покровський напрямок

Ситуація на Покровському напрямку: зміни на фронті за даними Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові відбили 33 атаки ЗС РФ на напрямках Очеретине — Новоолександрівка, Архангельське — Євгенівка, Архангельське — Калинове, Архангельське — Новоолександрівка, Соловйове — Сокіл, Очеретине — Соловйове, Новобахмутівка — Соловйове, Семенівка — Новоселівка Перша, Семенівка — Уманське, Орлівка — Новоселівка Перша, Тоненьке — Уманське, Тоненьке — Нетайлове, Піски — Нетайлове.

На окремих напрямках через штурмові дії ворога та інтенсивний вогонь ЗСУ змінили позиції для збереження життів особового складу та покращення тактичного положення.

Нагадаємо, 7 травня заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла повідомила, що за Авдіївкою на Донбасі не були збудовані укріпрайони, де можна було б стримувати противника.

9 травня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що частина цивільних, які залишилися в Авдіївці та чекали прихід росіян, розчарувалися. За його словами, немає жодних ознак демократії чи того, що в місто зайшли "визволителі".