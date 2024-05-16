РФ повертає війська в Білорусь: в ЦПД розповіли, чи є загроза для України

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що Україна відстежує все, що стосується пересування росіян. За якого словами, весь кордон з Білоруссю — це фронт.

Related video

На фоні наступу ЗС РФ у Харківській області почали з'являтись повідомлення щодо активізації росіян у Білорусі. Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України зазначає, що новини про перекидання туди російської техніки – це передчасні "страшилки". Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

Коваленко повідомив, що будь-яка активність росіян в Білорусі відстежується, тому Україна володіє ситуацією.

Новини про перекидання у Білорусь російської техніки, а також аналітику окремих експертів про "велику загрозу" Коваленко називає "передчасними страшилками".

Пост Андрія Коваленка Фото: Скриншот

"Всім зрозуміло, що весь кордон з білорусами та Росією — це фронт. Десь він активний, десь – ні", — пояснив голова ЦПД, та зазначив, що наразі схоже на те, що Росія може використати карту Білорусі інформаційно для відтягування додаткових сил і ресурсів ЗСУ у той бік, імітуючи загрозу.

"Але варто також пам‘ятати, що з 2022 року готовність армії до провокацій з тієї сторони також є", — резюмував Коваленко.

Ешелон з РФ у Білорусі Фото: Белта

Нагадаємо, 15 травня у спільноті залізничників Білорусі з'явились повідомлення про те, як залізничні вузли у цій країні-союзниці РФ готують для того, щоб приймати воєнні ешелони з технікою, боєприпасами та солдатами з Росії. Були опубліковані навіть два можливі маршрути ЖД, якими ешелони можуть прибувати до Білорусі.