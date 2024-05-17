ЗСУ не можуть зменшити атаки ворога на Харків: в ISW назвали причину

Росія використовує свій повітряний простір як "притулок" для авіації, яка завдає ударів по Харківщині. Зокрема, для атак на обласний центр ворожим літакам не потрібно покидати своєї території, розповіли аналітики ISW.

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Збройні сили Російської Федерації посилили обстріли Харкова та його околиць. Україна може зменшити кількість ворожих атак, якщо Захід дозволить використовувати його установки ППО у повітряному просторі противника. Про це повідомили аналітики Інституту вивченні війни у щоденному звіті за 16 травня.

Аналітики зауважили, що останніми тижнями літаки РФ частіше почали обстрілювати Харків та його околиці плануючими бомбами й ракетами різних типів для того, аби погіршити захист України та спонукати місцевих жителів виїхати з міста.

В ISW переконані, що наявність достатнього покриття протиповітряної оборони в Харкові дозволило б українцями стримувати операції російської авіації. Це може відбутися за умови, якщо Захід дозволить Києву використовувати надані системи ППО для перехоплення ворожих літаків у російському повітряному просторі. Адже авіація РФ може атакувати Харків, навіть не покидаючи свого повітряного простору.

"Росія використовує російський повітряний простір як притулок для ударів по Харківській області через заборону на використання наданих Заходом систем для нанесення ударів по цілях у Росії", — вважають в ISW.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 16 травня повідомили, що заборона Заходу на використання Україною наданої зброї для ударів по військових обʼєктах на території РФ підриває здатність Сил оборони захищатися від наступу ЗС РФ у Харківській області.

Того ж дня керівник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер розповів, що західна військова допомога не гарантує, що це стримає наступ ЗС РФ. За його словами, росіян вже нібито не можуть стримувати дії Заходу.