Але не для всіх: МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордоном, деталі

За даними українського дипломатичного відомства, установи за кордоном повинні будуть діяти в межах нинішнього законодавства. Відповідно, військовозобов'язаним потрібно буде надати певні документи, щоб їх обслужили.

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З 18 травня почне діяти новий закон про мобілізацію в Україні та Міністерство закордонних справ відновлює надання консульських послуг для чоловіків за кордоном. Нюансами з цього приводу поділилися у пресслужбі дипломатичного відомства.

Уже в суботу закінчиться технічна пауза на прийом нових заяв щодо надання послуг. МЗС уже надало дипломатичним установам по всьому світу розпорядження про те, що вони можуть далі надавати важливу допомогу чоловікам відповідно до чинного законодавства.

"За кілька тижнів технічної паузи фахівці МЗС оперативно актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дало змогу привести консульську діяльність у відповідність до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", — ідеться в повідомленні МЗС.

Мобілізація в Україні: консульські послуги для чоловіків

З 18 травня військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які під час мобілізації в Україні перебувають за кордоном, зможуть отримати необхідну допомогу лише в тому разі, якщо нададуть військово-обліковий документ (ВОД) у паперовому або електронному вигляді.

Паперовим ВОД є посвідчення про приписку до певної призовної дільниці, яке видається призовникам. Також це може бути військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Вони діятимуть до того моменту, поки не буде запущено електронний кабінет призовника. Без цього українців обслуговувати не будуть, поки діє мобілізація в Україні.

Електронний військово-обліковий документ або е-ВОД відображатиметься в додатку на смартфоні. Він у собі має містити перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. З 18 червня його можна буде самостійно сформувати, якщо дані будуть оновлені.

"Для отримання консульської послуги електронний військово-обліковий документ має бути достовірним та актуальним, тобто сформованим не раніше, ніж за 3 дні до звернення до установи. Якщо документ старший за 3 дні, перед зверненням слід заново сформувати його в електронному кабінеті призовника", — доповнюють у МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як оновити дані в ТЦК і отримати консульські послуги за кордоном під час мобілізації в Україні. Народні депутати врахували ризик втратити українців, які через проблеми з ТЦК не отримають паспорт і захочуть стати громадянами іншої країни. Тому створили інструмент, який дозволить дистанційно надати всі необхідні персональні дані.