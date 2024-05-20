В РФ вирішили не відновлювати пошкоджені будинки на кордоні з Україною, бо "безглуздо"

За тиждень пошкоджених об'єктів в Бєлгородщині набралося аж 280. Раніше оперслужби виїжджали за адресами та проводили ремонт, зараз вирішили цього вже не робити.

Related video

Влада Бєлгородської області вирішила припинити відновлювати пошкоджені через українські обстріли будинки в Шебекіно та Новій Таволжанці через безглуздість. Про це пише російське видання Mash.

Зазначається, що ЗСУ посилили обстріли регіону, зокрема Шебекіно і атакують зокрема дронами-камікадзе. Через що у парі багатоквартирних будинках вибито вікна, посічено фасади будівель. Напередодні місто нібито обстріляли з РСЗВ, через що пошкодження отримали 7 багатоквартирних будинків та 98 квартир. За тиждень пошкоджених об'єктів в Бєлгородщині набралося аж 280.

"Раніше оперслужби виїжджали за адресами та проводили ремонт. Бувало, що й під обстрілом. І далі ЗСУ повторно били за адресами, і ремонтувати будинки доводилося знову. І так до безкінечності", — пише видання.

Зазначається, що через постійні ремонти місцева влада вирішила припинити проводити їх, бо вважає це безглуздим.

"В останній тиждень ми призупинили відновлювальні роботи через погіршення оперативної обстановки в Шебекіно та Новій Таволжанці. Ця робота, я сподіваюся, поступово повертатиметься, і відновлення продовжимо, коли дозволять умови",— заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, що за останні 3 місяці РФ скинула на свої регіони та окуповані території України 50 ФАБів. Ще майже 4 десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в "ДНР".