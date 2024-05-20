В РФ вирішили не відновлювати пошкоджені будинки на кордоні з Україною, бо "безглуздо"
За тиждень пошкоджених об'єктів в Бєлгородщині набралося аж 280. Раніше оперслужби виїжджали за адресами та проводили ремонт, зараз вирішили цього вже не робити.
Влада Бєлгородської області вирішила припинити відновлювати пошкоджені через українські обстріли будинки в Шебекіно та Новій Таволжанці через безглуздість. Про це пише російське видання Mash.
Зазначається, що ЗСУ посилили обстріли регіону, зокрема Шебекіно і атакують зокрема дронами-камікадзе. Через що у парі багатоквартирних будинках вибито вікна, посічено фасади будівель. Напередодні місто нібито обстріляли з РСЗВ, через що пошкодження отримали 7 багатоквартирних будинків та 98 квартир. За тиждень пошкоджених об'єктів в Бєлгородщині набралося аж 280.
"Раніше оперслужби виїжджали за адресами та проводили ремонт. Бувало, що й під обстрілом. І далі ЗСУ повторно били за адресами, і ремонтувати будинки доводилося знову. І так до безкінечності", — пише видання.
Зазначається, що через постійні ремонти місцева влада вирішила припинити проводити їх, бо вважає це безглуздим.
"В останній тиждень ми призупинили відновлювальні роботи через погіршення оперативної обстановки в Шебекіно та Новій Таволжанці. Ця робота, я сподіваюся, поступово повертатиметься, і відновлення продовжимо, коли дозволять умови",— заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Нагадаємо, що за останні 3 місяці РФ скинула на свої регіони та окуповані території України 50 ФАБів. Ще майже 4 десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в "ДНР".