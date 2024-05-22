Краще, ніж 2-3 місяці тому: Подоляк про мобілізацію в Україні (відео)

За словами радника глави Офісу президента, раніше були проблеми з постачанням зброї в Україну, що впливало на процес мобілізації, але тепер усе змінилося.

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Вирішальним чинником в ухваленні рішення про мобілізацію для військовозобов'язаних є наявність достатньої кількості зброї та ресурсів. Тому зараз мобілізація в Україні буде йти краще, ніж кілька місяців тому. Про це в інтерв'ю BILD заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк

"Головний фактор — це відчуття достатніх ресурсів. Відчуття того, що буде достатньо зброї та амуніції. Люди не хочуть іти на війну, і не тільки в Україні. Якщо Ви знаєте, що зброї сильно не вистачає, Ваша готовність (воювати, — ред.) знижується", — сказав Подоляк.

Він уточнив, що, на жаль, були перебої з постачанням зброї в Україну, але сьогодні інша ситуація.

"Зараз достатньо людей, які готові захищати Україну. Сьогодні українці розуміють, що ресурсів буде достатньо. І процес мобілізації буде йти краще, ніж 2–3 місяці тому", — зазначив Подоляк.

Радник глави Офісу президента також заявив, що Росія зараз перебуває у найвищій точці свого негативного розвитку.

"Росія може використовувати міжнародне право, але сама не зобов'язана дотримуватися положень міжнародного права. Так вона домінуватиме в усіх двосторонніх відносинах. Для Європи це проблема негарантованого майбутнього", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, Михайло Подоляк прокоментував "негативний розвиток" Росії та мету наступу ЗС РФ у Харківській області.

22 травня журнал Forbes написав, що з набуттям чинності нового закону про мобілізацію українська армія значно розшириться.