За гольф-карами мотоцикли і темношкірі піхотинці: боєць ЗСУ про тактику РФ поблизу Білогорівки

Армія РФ змінила час штурмів і починає бойові дії перед ранком. Також під час штурмів російські окупанти використовують танки, БМП, МТ-ЛБ з навареними захисними конструкціями, діють за підтримки авіації і різних артилерійських систем.

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Російські окупанти три рази за останній місяць змінювали тактику своїх штурмів в районі Білогорівки на Луганщині. Про це "Суспільне. Студія" розповів військовослужбовець 91-ї бригади ДШВ Олександр.

За його словами, зараз його бригада перебуває в обороні, а армія РФ змінила час штурмів і починає бойові дії перед ранком.

"Починається о 3-й годині ранку і може тривати цілий день по декілька спроб. Світовий день став більший. Зранку дуже багато туману, за рахунок цього ефективно спробувати штурмувати. Але всі спроби були невдалі", — наголосив військовий.

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Він додав, що за останній місяць росіяни вже тричі змінювали свою тактику, намагаючись досягти хоч якихось успіхів на цій ділянці фронту.

"Починали з обстрілів касетами, а потім під вечір колона йшла з 8-10 гольф-карів, які намагались доїхати до позицій. Наступна спроба штурму була вже важкою технікою. Далі намагались доїхати на мотоциклах. Останній штурм —масована атака РСЗВ, далі їде техніка, за нею піхота, як підтримка для штурмових груп, які висунулись та починають наступ малими групами на наші позиції", — описав ситуацію військовослужбовець.

Також під час штурмів російські окупанти використовують танки, БМП, МТ-ЛБ з навареними захисними конструкціями, діють за підтримки авіації і різних артилерійських систем, "Град", "Солнцепек".

"Завдяки дронам, якщо це розвідувальні, то ми можемо завчасно, ще на підступах виявляти ворога. Далі вже робота "арти", ударних дронів, повна готовність піхоти. Сказати, що дронів достатньо, — ні. За день під час штурму використовують 40-50 FPV", — розповів Олександр.

Він додав, що в районі Білогорівки ЗС РФ зосередили мотострілецькі бригади, спецпідрозділ "Ахмат", артпідрозділи, "Шторм V". Також він зауважив, що під час останнього штурму були помічені темношкірі окупанти-найманці.

Російські окупанти 20 травня почали повідомляти про захоплення Білогорівки, цю інформацію простував начальник Луганської ОВА Артем Лисогор. Скрин з мапи DeepState.

Нагадаємо, що 4 травня повідомлялося, що ЗСУ в Білогорівці "рознесли" дивізію ЗС РФ. З кількох тисяч військових, які прибули штурмувати Білогорівку, залишилося в середньому 10%.