ЗСУ поцілили будівлю з "кадирівцями": не обійшлося без тіктоків (відео)

Внаслідок прильоту по одній із будівель, в якій ховалися російські окупанти, було ліквідовано десятки військовослужбовців ЗС РФ.

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На одній з ділянок фронту Сили оборони України ракетами поцілили будівлю, де ховалися "кадирівці". Внаслідок атаки велика кількість окупантів загинула. Про це свідчить відео, який встиг назнімати один з вцілілих "кадирівців". Його поширив в мережі український журналіст Юрій Бутусов.

"Кадирівці" знову почали зазнавати великих втрат в Україні. Внаслідок прильоту по одній із будівель, в якій вони ховалися, було ліквідовано десятки військовослужбовців ЗС РФ", — проінформував журналіст.

Один з "кадирівців", бідкаючись на сумну долю, традиційно записав тікток і зафільмував наслідки прильоту та тіла загиблих товаришів по службі. Він, за його словами, зміг витягти з-під завалів кількох мертвих окупантів.

На відео російський вояка побідкався на влучання.

"Ще одна летить", — констатував він.

Нагадаємо, що 9 квітня завдяки любові "кадирівців" до зйомок стало відомо, в кого поцілив HIMARS на Херсонщині. На момент точкового удару по АЗС там була не лише російська станція РЕБ "Поле-21" ЗС РФ, а й російські військовослужбовці.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗС РФ чекали на підмогу "кадирівців", але ті не доїхали, і росіян розбили.