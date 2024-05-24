ЗСУ поцілили будівлю з "кадирівцями": не обійшлося без тіктоків (відео)
Внаслідок прильоту по одній із будівель, в якій ховалися російські окупанти, було ліквідовано десятки військовослужбовців ЗС РФ.
На одній з ділянок фронту Сили оборони України ракетами поцілили будівлю, де ховалися "кадирівці". Внаслідок атаки велика кількість окупантів загинула. Про це свідчить відео, який встиг назнімати один з вцілілих "кадирівців". Його поширив в мережі український журналіст Юрій Бутусов.
"Кадирівці" знову почали зазнавати великих втрат в Україні. Внаслідок прильоту по одній із будівель, в якій вони ховалися, було ліквідовано десятки військовослужбовців ЗС РФ", — проінформував журналіст.
Один з "кадирівців", бідкаючись на сумну долю, традиційно записав тікток і зафільмував наслідки прильоту та тіла загиблих товаришів по службі. Він, за його словами, зміг витягти з-під завалів кількох мертвих окупантів.
На відео російський вояка побідкався на влучання.
"Ще одна летить", — констатував він.
Нагадаємо, що 9 квітня завдяки любові "кадирівців" до зйомок стало відомо, в кого поцілив HIMARS на Херсонщині. На момент точкового удару по АЗС там була не лише російська станція РЕБ "Поле-21" ЗС РФ, а й російські військовослужбовці.
Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗС РФ чекали на підмогу "кадирівців", але ті не доїхали, і росіян розбили.