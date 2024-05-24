В Румунії затримали агента РФ, який зливав окупантам дані про військову техніку НАТО

У затриманого виявили кілька речових доказів, а Апеляційний суд Бухареста заарештував чоловіка на 30 днів.

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В Румунії затримали агента РФ, який передавав посольству Росії в Бухаресті дані про військову техніку та її переміщення у прикордонній зоні з Україною. Про це повідомило dcnews.ro.

Чоловік вів спостереження в околицях міста Тулча. Там він фотографував бойову техніку і переміщення персоналу у прикордонній зоні з Україною.

Затриманий також збирав іншу інформацію військового характеру, зокрема щодо низки військових об’єктів Румунії та НАТО. Далі усі зібрані дані обвинувачений передавав посольству Росії в Бухаресті.

Цією діяльністю чоловік почав займатись у 2022 році.

Під час обушків румунські правоохоронці виявили та вилучили кілька речових доказів.

Справу передали до Апеляційного суду Бухареста, який заарештував підозрюваного на 30 днів.

Нагадаємо, 21 травня за "нез'ясованих обставин" помер колишній британський морський піхотинець, якого звинуватили у шпигунстві за активістами Гонконгу на користь китайської розвідки.

8 травня президент Румунії Клаус Йоганніс повідомив, що готовий обговорити питання можливості відправки в Україну системи ППО Patriot.