В МЗС України пояснили, що стоїть за анонімними заявами про готовність Путіна заморозити війну

За словами очільника відомства Дмитра Кулеби, глава Кремля всіляко намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії, оскільки боїться його успіху.

Related video

Росія розповсюджує анонімні заяви про нібито готовність глави Кремля Володимира Путіна заморозити війну, бо хоче зірвати Саміт миру. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Чому російські "джерела" раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Усе дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху", — вказав міністр.

Також Кулеба додав, що оточення Путіна посилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність припинити вогонь, однак водночас російські війська не припиняють жорстоких атак по Україні.

"Наразі Путін не має жодного бажання припинити агресію. Лише принциповий і об'єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир, а не війну. Це те, чого покликаний досягти Саміт миру. Саме тому він так його боїться", — додав глава МЗС.

Водночас Дмитро Кулеба наголосив, що у зв'язку з цим дуже важливо, аби на цьому саміті були присутні якомога більше лідерів із усіх континентів і частин світу.

"Коли весь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, Росія буде змушена зробити вибір на користь миру", — наголосив він.

Як відомо, сьогодні в західних ЗМІ писали, що Путін хоче заморозити війну в Україні.

Підготовка до саміту миру у Швейцарії

Як відомо, у другій половині червня у Швейцарії відбудеться перший Глобальний саміт миру. Ця ідея належить президенту України Володимиру Зеленському. Учасниками заходу стануть ті країни, які шукатимуть шляхи вирішення війни в Україні та її закінчення. Водночас Росію на захід не запрошували.

Нагадаємо, що 2 травня директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс під час слухань у Конгресі заявила, що російський президент Володимир Путін готовий до переговорів із Україною, проте лише на своїх умовах.

До того ж міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про можливість початку переговорів Києва з Москвою після саміту миру у Швейцарії.