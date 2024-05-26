Під Києвом чоловік нібито порізав вени у ТЦК: що кажуть у військкоматі (фото)

У Київському обласному ТЦК та СП спростували інформацію про силове затримання та доведення до самогубства чоловіка. У військкоматі стверджують, що він втік і наразі його місце перебування невідоме.

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У мережі набуває розголосу історія із затриманням у передмісті Києва патрульними поліцейськими чоловіка, якого доправили до ТЦК. Після чого його нібито побили, відвезли проходити ВЛК, де він порізав собі вени. Перебіг подій розказала журналістка Олександра Захарова. Інцидент також прокоментували у Київському обласному ТЦК та СП.

Захарова повідомила, що 24 травня Московського Станіслава затримав 113 патруль до початку комендантської години. Його забрали до ТЦК. Чоловік не опирався. За словами журналістки, його побили, забрали особисті речі і утримували до ранку.

"Машину кидають десь на Боголюбова (Софіївська Борщагівка), ок, її знайшли. Потім примусово везуть на ВЛК у Вишневе, при спробі порадитися з юристом відбирають телефон, і людина не виходить на звʼязок майже добу", — переповіла Захарова.

На місце події для з'ясування ситуації виїхала адвокатка та слідча група. Там зʼясувалося, що чоловік порізав собі вени. А для того, щоб його не знайшла поліція у такому стані, його нібито викинули просто на вулицю у Вишневому.

"Людина жива, руки перевʼязали, знову викликали поліцію, склали протоколи, в тому числі по статті "доведення до самогубства", знімають побої", — заявила журналістка.

Фото: Duny Jeż Emreis / Facebook

За словами Захарової, відкрито два кримінальні провадження: доведення до самогубства та викрадення людини і незаконне утримання. Допис журналістки у Facebook прокоментував Офіс омбудсмана України. Вони нагадали, що у разі порушення прав людини необхідне офіційне звернення.

Фото: скриншот

Омбудсман Дмитро Лубінець поки інцидент не коментував. Офіційних повідомлень про розслідування справи від поліції також не надходило.

Реакція Київського обласного ТЦК та СП

У суботу ввечері, 25 травня, інцидент, який стався у передмісті столиці, прокоментували у Київському обласному ТЦК та СП. Там розказали, що поліція затримала Московського Станіслава Вікторовича під час комендантської години. Його доставили до 1-го відділу Бучанського районного ТЦК.

Під час перевірки військово-облікових даних з’ясувалося, що чоловік не перебуває на військовому обліку і знаходиться у розшуку поліції.

У ТЦК запевнили, що до затриманого не застосовували фізичної сили, не чинили морального тиску і не погрожували йому. У приміщенні ТЦК Московський спроб самогубства не вчиняв.

Наступного дня вранці чоловік пройшов ВЛК у лікарні Києво-Святошинського району і був визнаний приданим до військової служби.

"Перед відправкою до навчального центру для проходження базової військової підготовки громадянин здійснив втечу. На даний час місце його перебування невідоме", — заявили в ТЦК.

Нагадаємо, у Чернівецькій області поліція розслідує смерть чоловіка після його затримання працівниками ТЦК та СП. У нього була епілепсія, але документальних підтверджень діагнозу не було.

16 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову №560, яка дозволяє поліцейським затримувати чоловіків, аби доставити їх до ТЦК у разі виявлення розбіжностей під час перевірки документів.