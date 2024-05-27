Флот союзника США вигнав китайський корабель, озброєний "гарматою", — ЗМІ

За словами журналістів, китайські кораблі близько двох годин були присутні в заявлених територіальних водах навколо островів, що перебувають під управлінням Японії. Берегова охорона Китаю переслідувала три японські риболовецькі судна.

Related video

Японська берегова охорона заявила, що минулої п'ятниці, 24 травня, увійшла в територіальні води навколо спірних островів Сенкаку, щоб випровадити звідти флотилію китайських кораблів берегової охорони. Один із плавзасобів був озброєний "гарматою". Про це повідомляє Newsweek.

Китайські кораблі були присутні в заявлених територіальних водах навколо островів протягом приблизно двох годин і переслідували в цьому районі три японські риболовецькі судна, про це повідомило японське видання Jiji Press із посиланням на берегову охорону.

Спірна японська територія в морі

Інцидент стався за кілька днів до того, як берегова охорона Китаю встановила в понеділок новий рекорд за кількістю днів безперервного патрулювання у водах біля островів. Китайські кораблі перебували там 158 днів — з 22 грудня 2023 року.

Пекін претендує на безлюдні острови Східнокитайського моря, в Китаї їх називають Дяоюйдао. Тайбей називає їх Тяоюйтай.

Сенкаку перебували під управлінням Токіо впродовж десятиліть, але його рішення націоналізувати цю територію 2012 року спричинило помітне збільшення китайських кораблів в оголошених Японією територіальних водах протяжністю 12 морських миль навколо.

Графік активності Китаю в морі

Сполучені Штати офіційно не дотримуються будь-якої позиції з питання суверенітету островів. Але визнають ефективний контроль Японії над цією територією. Вашингтон відповідно до наявних домовленостей зобов'язаний захищати Японію, якщо японські війська зазнають нападу.

Нагадаємо, що 24 травня українські дрони завдали удару по російському радару "Воронеж-ДМ" з дальністю 6000 км.

Також повідомлялося, що 27 травня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що єдина можливість для росіян врятувати кораблі — вивести їх у Каспійське море.