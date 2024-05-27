Без зв'язку близько доби: співробітники ТЦК утримують головреда "Економічної правди"

Дмитро Дєнков знаходиться в Територіальному центрі комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області, розповіла головний редактор УП Севгіль Мусаєва. У чоловіка забрали телефон та засоби зв'язку.

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Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що співробітники Територіального центру комплектування Білгород-Дністровського на Одещині вже близько доби утримують її колегу, головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова. І не дають йому вийти на зв'язок. Про це повідомили обидва видання із посиланням на Мусаєву.

За даними журналістів, його затримали та забрали телефон і всі засоби зв'язку. А зараз не дають зв'язатись навіть із рідними, вже не кажучи про колег.

"Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського", — повідомляє УП із посиланням на Севгіль Мусаєву.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що комісія при територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки може відмовити у наданні відстрочки з будь-яких причин, оскільки постанова Кабміну №560 не встановлює конкретних підстав для відмови.

Раніше повідомлялось, де відшукати заяву на відстрочку та який вона має вигляд.