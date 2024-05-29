ЗС РФ просунулися біля Уманського та в Старомайорському, — DeepState (карти)

Також аналітики наголошують, що уточнено район поблизу Богданівки на Бахмутському напрямку. Генштаб ЗСУ, зі свого боку, повідомив, що Сили оборони відбили атаки в районі Старомайорського та контролюють ситуацію на цій ділянці фронту.

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Російські окупанти мають успіхи на Донеччині. Вони просунулися біля сел Уманське та в Старомайорському Ворог просунувся біля Уманського та в Старомайорському. Уточнена лінія бойового зіткнення — район Богданівки. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Уманського та в Старомайорському. Уточнено район Богданівки", — йдеться в повідомленні.

У вечірньому зведенні Генштабу 28 травня повідомлялося, що на Времівському напрямку російські окупанти не полишають спроб потіснити українських захисників із зайнятих позицій.

"Шість атак окупантів наші воїни відбили в районі Старомайорського. Одна ще продовжується. Сили оборони контролюють ситуацію", — повідомлялося у зведенні.

Разом з тим, командування не інформувало про ситуацію в районі Уманського та Богданівки.

Нагадаємо, що ЗС РФ почали атакувати Вовчанськ термобаричними боєприпасами. Ворог поєднує наземні штурми з авіаційними ударами, щоб досягти успіху. Крім того, по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи "Солнцепек".

Раніше повідомлялося, що українська САУ "Богдана" витримала удар російського "Ланцета". В Сумській області російський розвідувальний безпілотник виявив українську 155-мм артилерійську установку. Далі на нього запустили дрон-камікадзе.