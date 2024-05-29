Оновлення облікових даних: в ТЦК назвали поважні причини, коли можна не прийти до військкомату

Військовозобов'язані повинні повідомити про наявність поважної причини, але чинне законодавство передбачає певні обмеження в термінах.

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З 18 травня 2024 року всі військовозобов'язані, призовники і резервісти повинні оновити облікові дані впродовж 60 днів. Якщо в зазначений строк цього не зробити, то громадянам загрожує адміністративне покарання та штраф від 17 000 грн. Проте, є певні поважні причини, коли можна не прийти до військкомату. Про це "Суспільному" розповіли в Запорізькому ОТЦК та СП.

Згідно із законом, передбачено 3 шляхи уточнення даних:

у ТЦК та СП за місцем проживання,

у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП),

у застосунку "Резерв +".

"Громадяни України від 18 до 60 років мають оновити свої данні незалежно від статусу. І люди, які мають інвалідність, чи трьох неповнолітніх дітей — всі мають оновити дані", — зазначили в військкоматі.

Поважні причини неприбуття до ТЦК та СП

Є кілька поважних причин неприбуття особи до ТЦК та СП. Ці причини:

стихійне лихо;

хвороба громадянина;

воєнні дії, які об'єктивно перешкоджають з'явитися до ТЦК;

смерть близького родича.

Про причини неприбуття до ТЦК та СП громадяни повинні сповістити у будь-який зручний спосіб не пізніше 3 днів від дати, зазначеної в повістці, і протягом тижня семи від дня повідомлення з'явитися до ТЦК.

Нагадаємо, що усіх військовозобов'язаних громадян України не встигають приймати в ТЦК у встановлені терміни. Через це в парламенті зареєструють законопроєкт, що передбачає збільшення терміну оновлення даних.

Також повідомлялося, що у Сухопутних військах пояснили для чого ТЦК надсилатимуть повістки 17-річним. Юнаки, які самостійно не прибули до ТЦК для встановлення на облік, отримають повістку поштою.