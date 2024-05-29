Золочівський напрямок Харківської області викликає занепокоєння, — ОВА (карта)

За словами Олега Синєгубова, російські війська можуть активізувати свої дії. На Липцівському та Вовчанському напрямках підтягують резерви, щоб утримувати наступальний темп.

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Російські війська не припиняють спроб просунутися вглиб Харківської області, у Вовчанську тривають вуличні бої. Про це повідомив голова Харківської області Олег Синєгубов в Telegram-каналі.

По Золочівському напрямку є певне занепокоєння, ворог може активізувати свої дії, уточнив керівник військової адміністрації.

"Стежимо за його діями, готові вжити заходів, зокрема, щодо евакуації населення", — заявив Синєгубов.

Повідомляється, що на Липцівському і Вовчанському напрямках війська РФ підтягують ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. У Вовчанську тривають вуличні бої.

Карта боїв у Харківській області

На Куп'янському напрямку окупаційне угруповання військ РФ також постійно перекидає резерви, щоб зберегти наступальний потенціал. На Богодухівському напрямку Сили оборони стежать за розвитком подій.

"З низки населених пунктів раніше було оголошено евакуацію. Плануємо посилювати роботу в цьому напрямку", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку прогримів вибух. За повідомленнями, вибух стався в будівлі "Донбаспроекту", де, за деякими даними, перебували російські окупанти.

Також повідомлялося, що в Харкові завершили розбір завалів "Епіцентру", де загинули 19 жителів міста.