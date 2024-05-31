Масована комбінована атака ЗС РФ: що стало ціллю окупантів (відео)

Російські військові мають велику кількість засобів повітряного нападу. У звʼязку з цим ніколи не буває достатньо ракет та комплексів для протистояння ворожим масованим атакам, розповів речник ПС Ілля Євлаш.

Related video

Вночі 31 травня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України, зокрема ракетних ударів було завдано по Києву та Харкову, ще деякі регіони були атаковані БПЛА типу Shahed, проте ППО знищила частину повітряних цілей. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, противник намагається атакувати українську енергетику та цивільну інфраструктуру. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що окупанти атакували Київ однією ракетою типу "Іскандер-К", проте вона була збита українськими зенітно-ракетними підрозділами ПС. Також було атаковано Харків ракетами з комплексів С-300 та С-400. В результаті атаки є пошкоджена цивільна інфраструктура та постраждалі люди.

"Повітряні сили досить ефективно справляються з відбиттям ракетних масованих комбінованих атак, у тому числі відбивають досить ефективно безпілотні літальні апарати типу Shahed", — сказав Ілля Євлаш.

За його словами, за тієї кількості засобів повітряного нападу, яку має ворог, ніколи не буває достатньо ракет і комплексів, які могли б ефективно протистояти масованим атакам та вберегти прифронтові міста, зокрема Харків, Херсон, Запоріжжя тощо.

Дивіться з 0:33

Обстріл ЗС РФ 31 травня: що відомо

За словами командувача ПС Миколи Олещука, 31 травня ворог атакував Київ крилатою ракетою "Іскандер-К", також ворог запустив пʼять зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харкову. Крім цього, було запущено чотири ударні дрони типу Shahed-131/136. Українській ППО вдалося знищити керовану ракету та всі БПЛА.

Під час ракетної атаки по Києву уламки ракети впали в Голосіївському районі, обійшлося без постраждалих. Тоді як внаслідок обстрілу Харкова загинуло чотири людини. За інформацією ДСНС, травми різного ступеня тяжкості отримали 25 містян.

Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, що під час атаки по Києву уламки ракети знищили трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі. Також було пошкоджено електромережі.