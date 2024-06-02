"Звірства" ТЦК знімають на окупованих територіях: у ЗСУ розповіли деталі російського ІПСО

В Сухопутних віськах не заперечують, що є і реальні випадки конфліктів за участі працівників ТЦК, військових і громадян, і кожен з них ретельно вивчається.

Related video

Росія почала активну кампанію з дискредитації українських військовослужбовців та посилення мобілізації в країні. Для цього мережу насичують роликами негідної поведінки працівників ТЦК та українських захисників. Про це розповіли в Сухопутних військах ЗСУ.

"Ми отримуємо дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями". Імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що разом з цим віде поширюється у поганій якості, щоб імітувати "природність". Окрім імітації конфліктів готуються відео, які пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок.

За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.

В Сухопутних віськах не заперечують, що є і реальні випадки, і кожен з них ретельно вивчається.

"Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце — ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог", — повідомили в сухопутних військах.

Нагадаємо, що у Дніпрі працівники ТЦК затримували громадянина, який тікав від мобілізації. У момент затримання до подій долучились випадкові перехожі, які вирішили йому "допомогти".