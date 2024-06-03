Легкий і високотехнологічний: у США почали проєктування нового танка M1E3 Abrams

Одне з ключових завдань, що стоять перед інженерами, — зниження ваги нового танка до 60 тонн. Крім того, новий M1E3 Abrams буде обладнаний інтегрованою системою активного захисту.

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Армія США нещодавно уклала контракт з General Dynamics Land Systems для початку попереднього розроблення нового варіанту танка Abrams. Очікується, що новий танк M1E3 Abrams буде легшим і оснащений високотехнологічними можливостями, що значно підвищить його виживаність у бою. Про це повідомляє видання Defense News.

Як розповів оглядачам глава служби модернізації бойових машин, бригадний генерал Джеффрі Норман, цей контракт дає змогу армії тісно співпрацювати з виробником у формуванні вимог до нового танка.

Він зазначив, що армія отримає значну вигоду, якщо новий танк M1E3 і бойова машина піхоти M30 будуть одночасно надходити на озброєння бронетанкових бригад. Поєднання термінів постачання цих машин стане пріоритетом для вищого командування армії, однак цей процес залежить від низки чинників, як-от бюджет на розвиток технологій.

Також повідомляється, що Пентагон відмовився від модернізації поточних моделей Abrams і натомість ухвалив рішення розпочати розроблення нового варіанта, який матиме поліпшену мобільність і живучість на полі бою. У найближчі 18 місяців армійці проведуть низку заходів щодо вдосконалення технологій, включно з можливостями автозавантаження, альтернативними силовими агрегатами та системами активного захисту.

Технічні цілі та особливості M1E3 Abrams

Одним із ключових завдань є зниження ваги нового танка до 60 тонн, як порівняти з нинішніми 73 тоннами. Для досягнення цього потрібно переглянути конфігурацію екіпажу і розглянути можливість використання дистанційно керованої вежі. Додатково танк буде оснащений гібридними силовими агрегатами, що дасть змогу зменшити витрату пального і підвищити скритність пересування.

Крім того, новий M1E3 Abrams буде обладнаний інтегрованою системою активного захисту, яка стане невід'ємною частиною його виживаності та дизайну. Ці інновації спрямовані на створення більш мобільного, живучого і високотехнологічного танка, здатного задовольнити вимоги сучасної війни.

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